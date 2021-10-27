Александр Адабашьян: Сериалы опасны для начинающих актеров

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Кинодраматург, режиссер и актер Александр Адабашьян провел творческую встречу со студентами Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.

В аудитории академии собралось несколько десятков человек. Это будущие и начинающие режиссеры, актеры и другие специалисты кинопроизводства. Ребята наперебой задают мастеру не банальные, а прикладные вопросы, ведь именно в этом и заключается успех в профессии. Многих интересовала тема эмоционального выгорания.

— Оно наступает тогда, когда вы занимаетесь одним и тем же долгое время, — рассказал Александр Адабашьян. — И чаще всего, по моим наблюдениям, выгорают актеры сериалов, когда режиссеры «клепают» эпизоды один за одним. У них нет репетиций, обсуждений, что собираются делать.

Актер уточнил, что так работают не все режиссеры сериалов. Среди них есть профессионалы своего дела. Впрочем, спастись от профессионального выгорания можно, уверен Александр Адабашьян. Главное, постоянно искать для себя что-то неизведанное, работать над принципиально новым. Однако сериалы могут быть «опасными» и для молодых актеров, считает Александр Адабашьян.

Еще один вопрос касался «звездной болезни».

— Когда ребята, которые учатся или только что окончили театральные училища, получают роль в сериале, а потом еще становятся и узнаваемыми, это может обернуться катастрофой. Беда тому, кому начинает все это нравиться. То есть когда на улицах узнают, автографы просят, но что ты там играешь и как это делаешь, уже никто не думает.

Александр Адабашьян отметил, что стать хорошим актером или хорошим режиссером — задача не из легких.

Впрочем аналогию в этом случае можно провести с любой другой профессией. Поэтому для того, чтобы добиться отличных результатов, нужно усердно учиться. А знания подкреплять практикой, работой «в полях».

ДОСЬЕ

Александр Адабашьян родился 10 августа 1945 года. Заслуженный художник РСФСР, Заслуженный деятель искусств России. Сценарист известных кинокартин: «Пять вечеров» 1979 года, мультфильма «Ку! Кин-дза-дза!» 2013 года. Также Александр Алабашьян снимался в кино, например он исполнил роль Михаила Берлиоза в сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года.