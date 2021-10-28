«Мой гектар»: как стать землевладельцем

Фото: Предоставлено компанией «УК «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»

Каждый третий россиянин мечтает о своем доме. Если раньше такая мечта разбивалась о стереотипы и цены, то с начала пандемии многие решили ее не откладывать. Кто-то уже купил участки, а кто-то только планирует покупку. Где найти подходящие варианты?

С недавних пор появился проект «‎Мой гектар», который предлагает в собственность участки в Тверской или Московской областях. Проект был запущен в 2016 году при поддержке Союза садоводов России. Его первоначальная цель — обеспечить жителей Центральной России доступной землей под организацию личных подсобных, садоводческих и фермерских хозяйств. По проекту любой желающий может получить в собственность один гектар по цене от 100 тысяч рублей.

Больше 100 000 заявок на участок было подано в проекте «Мой гектар» за пять лет. Сейчас компания развивает 62 поселка, а в планах — одна тысяча поселков на территории России. Все локации находятся на расстоянии от 140 до 300 км от МКАД по Новорижскому и Ленинградскому шоссе в Московской и Тверской областях. Несомненные плюсы этих мест: круглогодичная транспортная доступность, хорошая экология и наличие водоемов (реки Волга, Осуга, Вазузское водохранилище и т. д.).

По данным компании, 60 процентов покупают участки под дачи и родовые поместья, 10 процентов — под фермы и 30 процентов хотят просто инвестировать деньги в надежный инструмент.

Фото: Предоставлено компанией «УК «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»

Преимущества проекта — в компании четко прописаны все этапы развития участка, регламентированы действия. Этот рецепт развития передается собственнику вместе с инструментами управления: заказывать услуги, отслеживать и контролировать процесс можно в личном кабинете. А работу в поле на себя возьмет Управляющая компания. УК оказывает услуги от выноса границ участка и эскизного проекта, до вспашки, боронования и строительства дорог. Кроме этого, управляющая компания «Мой гектар» берет на себя вопросы объединения жителей и информационную поддержку.

В проекте «Мой гектар» ключом к решению многих вопросов развития являются автоматизация процессов и современные технологии. Организаторы проекта разработали свою Геоинформационную систему ГИС «Большая земля», мобильное приложение «Мой гектар». В «Личном кабинете» для собственников есть модули голосования и элементы краудфаундинга: каждый собственник проекта может предложить свою идею, другие проголосуют и могут там же собрать финансы на реализацию проекта.

— В основе проекта «Мой гектар» — не просто земля, это целая система, благодаря который можно управлять процессами коллективного развития территорий, принимать участие в голосованиях, заказывать услуги. Мы постоянно улучшаем сервисы, потому что считаем, что каждому россиянину должен быть доступен большой участок и свой дом, особенно в нестабильное время, — резюмирует директор компании Денис Бучельников.

В настоящее время стать собственником участка в один гектар так же просто, как купить телевизор — достаточно выбрать нужный в каталоге и позвонить.

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