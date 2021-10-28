Что такое аквачистка

Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Аквачистка — от латинского «аква» – это метод чистки с применением моющих средств и воды в качестве их растворителя. Благодаря смачиванию изделия достигается эффект, схожий со стиркой. Только увлажнение при этом значительно меньше. На сегодняшний день аквачистка — самая популярная технология проведения химчистки диванов, другой мягкой мебели, ковров и матрасов в домашних условиях.

Технология аквачистки

Аквачистку проводят при помощи специального оборудования – экстрактора. Это особо мощный моющий пылесос, который имеет 2 отсека для воды – чистой и грязной. В одном из баков разводится чистящее средство, подобранное исходя из типа обивки мебели или состава ковра.

— При помощи экстрактора водный раствор наносят на изделие. Он подается под высоким давлением, благодаря чему быстро проникает вглубь обивки или ворса ковра.

— Чистящий состав растворяет загрязнения, они «отлипают» от волокон ткани.

— При помощи экстрактора изделие промывается: функционал позволяет одновременно орошать поверхность чистой водой и всасывать влагу. Таким образом из мебели или ковра вымываются остатки моющего средства вместе с растворившейся грязью и производится его осушение. По окончанию работ изделие остается чуть влажным.

Плюсы технологии

Обработка при помощи аквачистки позволяет справиться с большинством типов загрязнений:

• Общие загрязнения, которые придают тусклость обивке или ворсу из-за скопившейся в волокнах пыли.

• Локальные загрязнения — всевозможные пятна от напитков, еды, фломастеров и др.

• Неприятные запахи — промывка водой с чистящими средствами удаляет из ворса или обивки пыль и частицы грязи, которые и являются источником неприятного запаха.

Безусловными плюсами этой методики можно назвать:

1. Скорость проведения работ

Так, чистка дивана стандартного размера или ковра 2 на 3 метра занимает не более 1 часа.

2. Мобильность

Вывозить ковер или мебель не требуется: все работы проводятся непосредственно на месте.

3. Безопасность

Чистящие средства, растворенные в воде, безопасны для применения в домашних условиях. Они не токсичны и не несут вреда здоровью людей любых возрастов, включая младенцев, а также безопасны для домашних животных.

4. Доступность

Цена на аквачистку позволяет пользоваться данными услугами большинству населения. Например, чистка ковра 2 на 3 метра обойдется в 2 000 рублей, а стандартного дивана — в 1500–2500 рублей.

Минусы технологии

Минусы у метода тоже присутствуют. Во-первых, аквачистка не подходит для тех изделий, которым противопоказано обильное смачивание. К таковым относятся диваны с обивкой из шелка, ковры ручной работы из шелка и некоторых видов шерсти. Почистить их можно только в среде органических растворителей.

Во-вторых, аквачистка может оказаться малоэффективна для очень сильно загрязненных изделий. В-третьих, результативность аквачистки сильно снижается, если диван или ковер пытались отмыть самостоятельно при помощи подручных бытовых средств.

Поэтому, если ваш ковер или диван стали выглядеть непривлекательно из-за общего загрязнения или пятен, лучше не проводить эксперименты и доверить чистку профессионалам. На сегодняшний день услуги выездной химчистки мебели и ковров в Москве и Московской области предлагает огромное количество компаний. Ознакомьтесь с сайтами организаций, проверьте отзывы на Яндексе и Гугл, изучите группы в социальных сетях. Если компания вызывает доверие – смело вызывайте специалиста. Час работы мастера, некоторое время на просыхание — и ваша мебель или ковер будут как новые!

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