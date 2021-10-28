Новый гендиректор МХАТа надеется вернуть в театр Татьяну Доронину

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В среду, 27 октября, Минкультуры одновременно назначило руководителей в два театра, которые некогда были одним МХАТом. В МХТ им. Чехова назначен новый худрук — Константин Хабенский, во МХАТе им. Горького появилась новая должность — гендиректор, которую занял Владимир Кехман.

Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит актер театра и кино, режиссер Константин Хабенский. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры. Новому руководителю предстоит «продолжить богатые традиции МХТ им. А. П. Чехова и предложить зрителю новые творческие проекты», отметили в ведомстве.

Кадровые изменения коснулись и МХАТ им. М. Горького. Генеральным директором театра стал Владимир Кехман.

— Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, — подчеркнули в ведомстве. — А также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра.

Кехман уже заявил, что собирается вернуть в театр актрису Татьяну Доронину, с которой у руководства был конфликт. Новый гендиректор уверен, что с ней обошлись ужасно, и он готов приложить все усилия, чтобы восстановить справедливость. Состоится и разговор с художественным руководителем МХАТа Эдуардом Бояковым, с которым, судя по всему, будут принципиальные разногласия. Кехман уже наметил свой план осмотра МХАТа: «туалет и буфет, и актерская столовая. По этим точкам сразу видно, эффективный театр или нет». По мнению нового гендиректора, так сразу видно, уважает ли руководство зрителей и актеров. Через два месяца в театре состоится презентация планов МХАТ имени Горького. А пока Кехман прощается с Михайловским театром в Новосибирске, где был худруком.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Житинкин, режиссер Малого театра:

— Вернуть Доронину возможно только в случае, если придется расстаться с Бояковым. Она не сделает ни шага в театр, пока не будет решена та проблема, с которой она обратилась к президенту Владимиру Путину. Ведь Татьяна Васильевна действительно написала письмо президенту и обсудила с ним все вопросы. Доронина не появляется как президент театра, потому что именно творческие вопросы ее волнуют больше, чем директорские: ее волнует, кто будет художественным руководителем. Поэтому, если Кехман пойдет на смену художественного руководителя, тогда ему удастся вернуть Доронину, а если не пойдет, то думаю, что вряд ли.