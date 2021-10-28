Жителям столицы помогут освоить современные профессии

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Жители столицы начали использовать социальную инициативу «ПРОНАВЫКИ» для освоения цифровых платформ и профессий, актуальных в современном мире.

Программа создана для повышения качества и расширения возможностей непрерывного профессионального образования для всех категорий граждан в удобном формате видео-уроков. За первые месяцы работы программы ею воспользовались уже более 3800 москвичей.

Организаторы проекта заявляют, что в рамках программы запущено направление по трудоустройству слушателей курсов, включая помощь в составлении резюме и подборе вакансий.

— У москвичей самыми востребованными оказались курсы по так называемым гибким навыкам, — отметил руководитель проекта Сергей Шалашный. — Это методики общения и стрессоустойчивости, ведения убедительных переговоров и выстраивания общения в команде. Вторыми по популярности в Москве стали курсы по бизнес-аналитике, полезные для бухгалтеров. Третьи в списке — курсы по цифровым навыкам для работы с офисными компьютерными программами.

По словам руководителей проекта, они ставят цель до конца года обучить до 30 тысяч человек.

На сайте проекта создано более 30 онлайн-курсов по разным профессиям. Они составлены с участием профессионалов. Посмотреть обучающие видеоролики можно бесплатно. Кроме того, несколько курсов разработаны специально для людей с ограниченными возможностями здоровья..