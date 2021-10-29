Плюсы и минусы пробкового пола и кварцвиниловой плитки

В каждом доме пол — важная составляющая домашнего обустройства. Напольное покрытие должно быть качественным, чтобы выдерживать мебель, активности домочадцев и питомцев. Не менее важно, чтобы он подходил по стилю комнаты. О том, какие виды покрытий на сегодняшний день считаются одними из наиболее удачных по качеству, — читайте в этой статье.

В последние годы вырос спрос на напольное покрытие из коры пробкового дерева из-за его экологичности. Для производства используется верхний слой коры пробковых деревьев — возобновляемое природное сырье.

Кроме того, что пробковый пол экологичен, он имеет ряд других значительных плюсов:

— эстетичность — такой пол выглядит натурально и необычно;

— долговечность — это покрытие служит в среднем 15 лет;

— поглощение звуков — материал подойдет в качестве самостоятельной звукоизоляции между этажами;

— не впитывает запахи, поэтому его можно спокойно монтировать на кухне;

— удобно убирать — пол хорошо моется, в том числе и без использования специальных средств.

Но вместе с плюсами пробкового пола следует принимать во внимание некоторые его минусы:

— будут появляться вмятины от каблуков и ножек мебели;

— останутся следы после контакта с любыми резиновыми поверхностями: ковриками, подошвами обуви и тому подобным;

— легко можно поцарапать стульями и колесиками кресел;

— может потерять насыщенность цвета при постоянном воздействии солнечных лучей.

Хорошие эксплуатационные свойства и эстетичный внешний вид имеет и такой материал, как кварцвиниловая плитка. Для ее изготовления используются армированное стекловолокно, кварцевый порошок, поливинилхлорид и другие материалы. Все они формируются в единое изделие с помощью горячего прессования.

Преимущества кварцвиниловой плитки

Высокая прочность — благодаря использованию стекловолокна и кварцевой крошки при производстве виниловую плитку можно укладывать там, где пол испытывает высокие нагрузки от перемещаемого тяжелого груза, механизмов и устройств. Отличная звукоизоляция. Слой поливинилхлорида — прекрасный звукоизолирующий материал, предупреждающий проникновение шума в помещение. Влагостойкость — такая плитка не впитывает жидкость и может долго контактировать с водой без последствий. Стойкость к резким перепадам температуры и возможность использовать совместно с теплым полом. Это покрытие не изменяет своих размеров, что позволяет укладывать его поверх системы «теплый пол» без значительных ограничений. Несложный монтаж и высокая степень ремонтопригодности. Для укладки не нужны специальные инструменты и оборудование, а в случае повреждения любой элемент легко можно заменить. Приятный декор — есть возможность выбрать покрытие на любой вкус: имитацию под дерево или камень, а затем дополнить его, например, плинтусом arbiton. Стойкость к ультрафиолетовому излучению — при продолжительном нахождении под лучами солнца кварцвинил не теряет своих эксплуатационных и декоративных качеств. Длительный срок эксплуатации — не менее 15 лет.

Конечно, у такого вида покрытия есть и определенные недостатки. Во-первых, это его высокая стоимость по сравнению с другими материалами из ПВХ. Однако лучше накопить чуть больше денег на закупку более долговечного материала, чем сэкономить, а затем переделывать пол.

Во-вторых, необходимо тщательно подготовить основание пола перед укладкой покрытия. Наличие даже небольшого перепада по высоте может спровоцировать наличие перегибов или механическое разрушение виниловой плитки.

В-третьих, на сегодняшний день на рынке все больше подделок и некачественных материалов этого покрытия. Покупать плитку следует только в специализированных строительных магазинах и с осторожностью относиться к дешевому товару.

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