Плюсы и минусы пробкового пола и кварцвиниловой плитки
В каждом доме пол — важная составляющая домашнего обустройства. Напольное покрытие должно быть качественным, чтобы выдерживать мебель, активности домочадцев и питомцев. Не менее важно, чтобы он подходил по стилю комнаты. О том, какие виды покрытий на сегодняшний день считаются одними из наиболее удачных по качеству, — читайте в этой статье.
В последние годы вырос спрос на напольное покрытие из коры пробкового дерева из-за его экологичности. Для производства используется верхний слой коры пробковых деревьев — возобновляемое природное сырье.
Кроме того, что пробковый пол экологичен, он имеет ряд других значительных плюсов:
— эстетичность — такой пол выглядит натурально и необычно;
— долговечность — это покрытие служит в среднем 15 лет;
— поглощение звуков — материал подойдет в качестве самостоятельной звукоизоляции между этажами;
— не впитывает запахи, поэтому его можно спокойно монтировать на кухне;
— удобно убирать — пол хорошо моется, в том числе и без использования специальных средств.
Но вместе с плюсами пробкового пола следует принимать во внимание некоторые его минусы:
— будут появляться вмятины от каблуков и ножек мебели;
— останутся следы после контакта с любыми резиновыми поверхностями: ковриками, подошвами обуви и тому подобным;
— легко можно поцарапать стульями и колесиками кресел;
— может потерять насыщенность цвета при постоянном воздействии солнечных лучей.
Хорошие эксплуатационные свойства и эстетичный внешний вид имеет и такой материал, как кварцвиниловая плитка. Для ее изготовления используются армированное стекловолокно, кварцевый порошок, поливинилхлорид и другие материалы. Все они формируются в единое изделие с помощью горячего прессования.
Преимущества кварцвиниловой плитки
Высокая прочность — благодаря использованию стекловолокна и кварцевой крошки при производстве виниловую плитку можно укладывать там, где пол испытывает высокие нагрузки от перемещаемого тяжелого груза, механизмов и устройств. Отличная звукоизоляция. Слой поливинилхлорида — прекрасный звукоизолирующий материал, предупреждающий проникновение шума в помещение. Влагостойкость — такая плитка не впитывает жидкость и может долго контактировать с водой без последствий. Стойкость к резким перепадам температуры и возможность использовать совместно с теплым полом. Это покрытие не изменяет своих размеров, что позволяет укладывать его поверх системы «теплый пол» без значительных ограничений. Несложный монтаж и высокая степень ремонтопригодности. Для укладки не нужны специальные инструменты и оборудование, а в случае повреждения любой элемент легко можно заменить. Приятный декор — есть возможность выбрать покрытие на любой вкус: имитацию под дерево или камень, а затем дополнить его, например, плинтусом arbiton. Стойкость к ультрафиолетовому излучению — при продолжительном нахождении под лучами солнца кварцвинил не теряет своих эксплуатационных и декоративных качеств. Длительный срок эксплуатации — не менее 15 лет.
Конечно, у такого вида покрытия есть и определенные недостатки. Во-первых, это его высокая стоимость по сравнению с другими материалами из ПВХ. Однако лучше накопить чуть больше денег на закупку более долговечного материала, чем сэкономить, а затем переделывать пол.
Во-вторых, необходимо тщательно подготовить основание пола перед укладкой покрытия. Наличие даже небольшого перепада по высоте может спровоцировать наличие перегибов или механическое разрушение виниловой плитки.
В-третьих, на сегодняшний день на рынке все больше подделок и некачественных материалов этого покрытия. Покупать плитку следует только в специализированных строительных магазинах и с осторожностью относиться к дешевому товару.
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