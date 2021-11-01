Картины напомнят, что в мире всегда есть место красоте и спокойствию

Коллекционер Владимир Зорин представил публике картины из своего собрания / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

1 ноября в Общественной палате РФ открылась выставка «Лики России». В экспозиции собраны картины из личной коллекции председателя Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимира Зорина.

В коллекции собраны пейзажи провинциальных художников, которые стремились запечатлеть красоту страны. Например, живописец Николай Песков изобразил село Конобеево Рязанской области. Небо в темных красках явно подсказывает зрителю, что этот пейзаж был нарисован за несколько минут до грозы. А художник Алексей Орлов запечатлел зимний вид на Покровский храм в городе Кимры Тверской области. На засыпанной снегом улице виднеется дорожка следов, которые ведут к церкви.

На одной из картин изображен осенний пейзаж — речка, утопающая в красно-желтой листве, и горы.

— Эта работа особенно дорога мне. Пейзаж написан художником из Грозного Аманди Асухановым в 1996 году. Для Чеченской республики это было очень трагичное военное время, — говорит Зорин. — И художники в этот период хотели напомнить людям, что в этом мире есть место красоте и спокойствию. Для меня эта картина как манифест против войны.

Еще одна работа, которую коллекционер выделяет среди остальных — картина художника из Саратова Станислава Таратухина. На ней изображен берег реки в насыщенных темно-зеленых тонах, советский автомобиль «Победа» и человек, который устроил привал на природе.

— Картина написана в 2000 году, когда еще празднованию Дня Победы не придавали такого значения, как сегодня. В фигуре этого человека читается скорбь. Возможно, он пришел почтить память воинов, которые погибли здесь, — говорит Зорин.

Цель выставки — рассказать о красоте России.

— Мне хотелось показать богатство, многообразие нашей страны. Здесь каждый сможет найти знакомый пейзаж, который навеет приятные воспоминания, — считает Зорин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Альфия Рахматулина, руководитель проекта «Лики России»:

— В коллекции Владимира Зорина 41 работа 20 художников России, которые он собирал больше 30 лет. Все картины из разных уголков страны принадлежат разным художникам, стилям, эпохам. Поэтому экспозицию было собрать не так просто. Из 41-й работы мы выбрали те, которые, на наш взгляд, являются признанием в любви к большой и необъятной Родине. Мы уже пятый раз выставляем эти картины на публике и рады, что сейчас она проходит в Москве, в стенах Общественной палаты РФ в преддверии Дня народного единства.