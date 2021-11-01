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Руки столичного живописца сыграли Винсента ван Гога в кино

Светлана Самченко

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Руки столичного живописца сыграли Винсента ван Гога в кино
Художник Василий Вдовин демонстрирует в своей мастерской картину «Карнавал в Венеции. Виолончелистка», написанную во время путешествия по Италии. По признанию живописца, ему хотелось запечатлеть на холсте саму музыку Венеции / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За окнами шумит суетой столичная улица Палиха, в тесной комнатке кирпичной пристройки стены увешаны картинами. Запах краски, на высоком мольберте — только что завершенный холст. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в гостях у художника Василия Вдовина.

— Какой старый дом отведен под вашу мастерскую. Наверное, ему лет 200, не меньше?

— Эту мастерскую на Новослободской я получил уже около 10 лет назад. Мне ее дал город взамен прежней, на Пречистенке. Москва — это вообще огромная благодатная творческая мастерская в прямом смысле этого слова. В столице в нескольких тысячах мастерских работают уже несколько поколений художников. И все это благодаря взвешенной позиции города по отношению к культурному пространству столицы. Ведь чаще всего в случае спорных вопросов бизнеса и творцов город встает на сторону художников, понимая важность и необходимость для Москвы и страны в целом культурной среды. Но дом очень старый, ему уже 70 лет. У меня как-то раз тут крысы завелись. Однажды даже заказчиков напугали. Я уж что только не делал, чтобы их вывести. Спасла меня кошка. Запросто отвадила мохнатых разбойников. Она у меня изящная красавица серо-стального колера с независимым янтарным взглядом. Имя у кошки ангельское — Серафима. Она редкой породы — корат. Но я ее случайно нашел, под кустом на даче в Серпухове. Этих кошек считают священными в Малайзии. Сима — моя самая верная подруга, мой ангел-хранитель, кошка, которая буквально свалилась ко мне с неба.

— Что такое в наше меркантильное время значит «быть художником»? Где кончаются границы ремесла и начинается искусство?

— Вы правы: можно что-то рисовать, иметь соответствующее образование, но не быть мастером. В сущности, мастерство рисовальщика-живописца состоит всего из пяти навыков: держать в руках инструмент, которым работаешь, владеть техникой рисунка, владеть перспективой, правильно компоновать, освоить технику работы с различными материалами. Но художника от ремесленника отличает богатство замысла. Замысел, посыл, послание к зрителю — вот что главное. Скажем, пишете вы, например, портрет. И если вам удалось «поймать» характер человека, его внутреннюю суть, то мелкие, тщательно прописанные детали могут быть уже не так важны. Иногда я даже оставляю свои картины немного недописанными. Можно «вылизать» все до мелочей, придать изображению фотографическую точность и техническую филигранность, а образ при этом потеряется. Смотришь на такие работы порой, и кажется, будто душа, которая заключена в глазах человека, холст покинула.

— Когда вы поняли, что вы художник, мастер?

— Видите карандашный рисунок на стене? Эту птицу я нарисовал, когда мне было пятнадцать лет. Красиво, точно изобразил. Но тогда я был еще подростком-рисовальщиком, а не художником. Мне просто нравилось рисовать. А в 30 лет я вдруг почувствовал, что готов бороться за свои работы, что их можно кому-то показывать. У меня к тому времени уже было около сорока картин, нарисованных в очень интересной манере.

— Ваш крупный, рельефный мазок часто сравнивают с мазком ван Гога...

— Это у меня такая техника Однажды в Москве снимали документальный фильм. Меня туда пригласили сыграть ван Гога. Вернее, играли мои руки. Они были в кадре руками великого живописца. Надо было показать процесс создания полотна «Красные виноградники в Арле». На мольберт поставили копию картины, я ее дописывал, а операторы снимали крупным планом мои руки, подобно тому, как в фильме «Паганини» руки Ойстраха играют на скрипке за итальянского гения.

— Наверное, ван Гог — один из ваших ориентиров?

— Скорее, Дали. Я побывал в Испании, в замке Галы в Пуболе, и убедился: Дали — мастер светотени, тонкости, миниатюризма. На картине изображен мальчик высотой примерно семь миллиметров, перед ним стоит чудовище, а позади — гора. Мальчик с бескозыркой на голове и с плеткой в руках. Я увидел, что у плетки виден рельеф! Вот это и есть великое мастерство даже в понимании миниатюризма.

— Вы говорили, что атеист. А ваша новая картина называется «Крестный путь». Христос поднимается на Голгофу. Почему вы выбрали такой сюжет?

— Потому что веруешь или нет — не важно. Важно, что ты воспитан в христианской культуре. Я православный невоцерковленный человек по воспитанию, по менталитету. Я открыт для других культур, могу писать, например, ацтекских вождей-богов. Моя картина триптих «Тайна племени ацтеков» получила приз на престижном конкурсе. Но я — русский. Точнее московский.

ДОСЬЕ

Василий Вдовин — российский живописец, график, дизайнер, фотограф. Член Московского союза художников и Творческого союза художников России. В 15 лет поступил в художественное училище. После окончания МВХПУ (ныне Академия имени С. Г. Строганова) в 1985 году много лет отдал графическому дизайну, но никогда не расставался со станковым искусством. Его работы хранятся в музеях Петербурга, Глазго, Лос-Анджелеса. Много занимается педагогической работой. Награжден Золотой медалью Творческого союза художников России, благодарностью министра культуры России. В 2013 году награжден благодарностью президента России Владимира Путина «За заслуги в области культуры». Поэт. Сборник его стихов вышел в 2011 году.

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