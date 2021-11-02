Самуил Маршак: Я переводил и писал свои стихи не по заказу, а по любви

Поэт и переводчик Самуил Яковлевич Маршак в своей квартире / Фото:Черединцев Валентин / ТАСС

Самуил Маршак (3 ноября 1887 г. — 4 июля 1964 г.) не дожил месяца с небольшим до свержения Хрущева и конца эпохи оттепели.

Маршак наряду с Чуковским и Михалковым был классиком советской детской литературы. В далекие 1920-е годы руководил журналами «Воробей» («Новый Робинзон »), в 1930-е вместе с Горьким основал первое в СССР издательство детской литературы («Детиздат»). У Маршака был нюх на таланты. Он, к примеру, привлек к сотрудничеству такого яркого и самобытного писателя, как Борис Житков.

Литературой для детей Маршак занимался и по призванию, и по здравому размышлению. С одной стороны, страна остро нуждалась в новой детской литературе, правильно воспитывающей подрастающего человека, отряхнувшего со своих ног «прах старого мира». Слезливые пасхальные, сладенькие с «папеньками » и «маменьками» рассказы и стишки считались пережитками проклятого прошлого. Тут Маршак попал в «масть». С другой — его не мог не тревожить собственный, опасный для новой пролетарской реальности «бэкгрануд »: еврейское происхождение; пафосное стихотворение «Над открытой могилой» на смерть родоначальника сионизма Теодора Герцля; сборник стихов «Сионида»; путешествие в 1911 году в составе группы еврейской молодежи в Иерусалим; два года обучения в Лондонском университете.

Маршак писал в воспоминаниях, что из окна университетской библиотеки он часто смотрел на Темзу и думал о великой английской литературе — Шекспире, Блейке, Китсе, Браунинге, Киплинге. «Отсидеться» за обложками детских книг в 1930-е Маршаку не удалось — многие сотрудники «Детиздата» были арестованы, поэту пришлось перебираться из Ленинграда в Москву.

Переводы стали для Маршака вторым «укрывищем» (термин Солженицына, на чью повесть «Один день Ивана Денисовича » поэт опубликовал одобрительную рецензию в «Правде »). В переложении сонетов Шекспира, стихотворений Роберта Бернса он достиг подлинного совершенства. За свое творчество Маршак получил несколько Сталинских и одну Ленинскую премию, был удостоен звания почетного гражданина Шотландии. «Я переводил не по заказу, — говорил Маршак, — а по любви — так же, как писал собственные лирические стихи».

Многие его стихи стали фактически народными.