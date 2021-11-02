Найти потерявшегося любимца помогут все собаководы района

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Москвич Сергей Мимикин организовал целую систему чатов, благодаря которой хозяевам собак стало проще находить сбежавших питомцев. Во вторник, 2 ноября, «Вечерняя Москва» отправилась на прогулку с Сергеем и его собакой Рейчел в надежде узнать, что стало причиной создания такой системы.

Далматинец появился у Сергея около двух лет назад. Собаку назвали Рейчел.

— Тогда же у нас с женой возникла потребность узнать о собаках больше, — рассказал Сергей. — Стали искать чат, который объединял бы московских собачников. И ничего не нашли. Никакой коллаборации между районами. А однажды друг позвонил и рассказал, что увидел на улице щенка. Я тогда уже знал, что делать с потеряшками. Посоветовал ему поискать в сети ближайшие ветклиники и выяснить у специалистов, нет ли у собаки чипа. Другу тогда помогли. А я подумал, что это, быть может, знак — пора создавать свой чат.

Совсем недолго Сергей был его единственным участником. Но затем появились друзья. После этого Мимикин распечатал информацию о сообществе и начал раздавать ее всем владельцам собак.

— Появился второй чат, организованный другом, — продолжил Сергей. — Потом — еще три. В конце концов их было столько, что я задумался о создании карты владельцев собак.

Создатель сети столичных чатов по поиску домашних питомцев Сергей Мимикин со своей собакой Рейчел / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

На созданной Сергеем карте можно увидеть, есть ли в том или ином районе Москвы специальный чат. Оттуда же можно перейти в один из них. Все чаты открытые. В каждом есть свои модераторы и администраторы, которые следят, чтобы не было рекламы и новостей, не связанных с домашними животными. И таких людей в городе нашлось довольно много, учитывая, что в общей сети уже около 60 чатов, насчитывающих больше четырех тысяч участников.

В этих чатах подскажут, к какому ветврачу лучше обратиться, где объявляются догхантеры, в каких зоомагазинах можно купить товары по скидке.

— У нас в микрорайоне Кожухово благодаря чату нашли ребенка, — вспоминает собаковод. — Родители запрашивали помощь у собачников. Те стали внимательнее присматриваться к детям. В итоге выяснилось, что ребенок убежал играть на соседнюю детскую площадку.

КСТАТИ

В столице могут создать молодежный патруль, контролирующий соблюдение правил выгула собак. По словам замруководителя столичного Департамента ЖКХ Натальи Кораблиной, волонтеры из молодежных советов управ районов смогут на постоянной основе наблюдать за владельцами собак и сообщать полицейским о нарушениях. Штраф за такое нарушение составляет от 1 до 2 тысяч рублей.