В парке «Лосиный Остров» появился новый зеленый массив, который дополнит инфраструктура для спокойного отдыха

Заместитель директора по благоустройству и содержанию территории национального парка «Лосиный Остров» Игорь Кислицын постоянно контролирует состояние деревьев, которые в прошлом месяце высадили на новой территории. На этом месте совсем недавно находилась техническая стоянка такси / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В национальном парке «Лосиный Остров» завершаются работы по расширению московской территории — ее теперь стало больше на 7 гектаров. Масштаб этих работ вчера оценила «Вечерняя Москва».

В Яузском лесопарке, который находится на территории Москвы и в то же время является составной частью национального парка «Лосиный Остров», одно время располагались промышленные зоны. Сейчас уже от них осталось только воспоминание. С начала этой осени здесь активно велись работы по восстановлению этой природной территории — на месте, где когда-то находились предприятия и автостоянка, теперь высажены деревья и кустарники. Фактически зеленая территория лесопарка теперь расширилась. Этому предшествовали серьезные строительные работы — специалисты распечатали асфальтовые покрытия на месте бывших промзон и засыпали эти места плодородным грунтом. Теперь «зеленые легкие» столицы стали еще больше и шире.

— Раньше здесь была пескобаза, — рассказывает первый заместитель директора национального парка «Лосиный Остров» Ольга Шульгина, показывая на молодые высаженные деревья. — Но ее забросили, и на протяжении многих лет место пустовало. Сейчас мы перешли на одну из финальных стадий благоустройства этой территории — из тысячи деревьев нам осталось высадить всего около 300.

Работа на территории бывшей промышленной зоны кипит практически круглосуточно. Рабочие на специальной технике занимаются выравниванием почвы и готовят места для посадки будущих зеленых насаждений. Но высадить их — это еще полдела. Далее на свою вахту вступают специалисты-биологи, которые внимательно следят за тем, чтобы нужные породы деревьев прижились.

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Заместитель директора по благоустройству и содержанию территории парка «Лосиный Остров» Игорь Кислицын каждый день объезжает новые территории лесопарка и внимательно следит за состоянием зеленых насаждений.

— Породный состав деревьев, которые решено было высадить в этом парке, мы выбирали совместно с ведущими лесоводами страны и на основании их рекомендаций, — рассказывает он. — Это породы деревьев, которые наиболее приспособлены к нашему климату, — сосны, липы, дубы и ели.

По его словам, большинство работ по озеленению промзоны уже выполнены. Но нет предела совершенству. «Лосиный Остров», и в основном Яузский лесопарк, пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей столицы как место отдыха и прогулок.

Поэтому здесь скоро будут установлены около сотни комплектов парковой мебели — скамеек и лавочек, проложат необходимые для прогулочных маршрутов тропы.

А чтобы людям было легче добираться до парка, со стороны станции Московского центрального кольца «Белокаменная» оборудуют комфортный выход с платформы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Территория национального парка «Лосиный Остров» составляет 12 881 гектар. Около 83 процентов этой площади — лесной массив. Около 62 процентов территории приходится на лиственные леса, в которых преобладает береза. В рамках благоустройства в московской части парка планируется высадить 4668 деревьев. На территории парка обитает до 45 видов млекопитающих и 160 видов птиц.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рустам Якубов, директор национального парка «Лосиный остров»:

— Мы определили самые проблемные участки в московской части парка, провели подготовительные мероприятия. Пять участков мы освободили от асфальтобетонных отходов, а на еще трех ликвидировали недействующие промышленные площадки и техническую стоянку такси. Наша цель — беречь природу и стараться сохранить ее в первозданном виде. Национальный парк «Лосиный Остров» будет принимать всевозможные меры для сохранения заповедного леса в Москве. Все работы по восстановлению нашего парка будут продолжены в полном объеме.