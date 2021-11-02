Столичные водители такси пройдут специальные курсы

Лучший водитель такси Иван Жимонов за рулем своего автомобиля. На конкурсе профессионального мастерства он продемонстрировал хорошие навыки вождения и обслуживания клиентов / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

2 ноября мэр Москвы Сергей Собянин провел заседание президиума столичного правительства, по итогам которого принял ряд важных решений, которые касаются работы таксомоторных предприятий города.

Водители такси смогут пройти обучение на специальной платформе. На ее разработку мэр Москвы выделил 59,5 миллиона рублей, подписав соответствующее постановление.

— Это позволит им получить высокие рейтинги в агрегаторах, а пассажиры будут уверены в комфортной и безопасной поездке. Для этого подготовим для водителей четыре образовательных блока, — отметил Сергей Собянин.

По его словам, обучение будет посвящено правилам работы такси, истории, достопримечательностям столицы и умению правильно общаться с пассажирами в нештатных ситуациях.

Работа станет комфортнее

Платформу создадут с участием экспертов ведущих профильных вузов. В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что один из блоков будет посвящен транспортному законодательству и особенностям дорожного движения. Он будет включать в себя такие разделы, как требования по безопасности перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, основные положения регулирования деятельности такси в городе Москве и в Российской Федерации в целом, а также многое другое.

Блок «Пассажирский сервис» расскажет водителям о правилах работы с агрегаторами, взаимодействии с пассажирами, порядке и принципах оказания различных видов услуг. Особое внимание в рамках обучения уделят знанию истории и географии Москвы.

— Один из ожидаемых эффектов курса — сделать работу водителей такси более комфортной через иное восприятие столицы: городская среда станет для них более понятной, а улицы и культурные объекты — знакомыми и интересными, — рассказали в мэрии Москвы.

Кроме того, водители смогут пройти курсы по изучению русского языка, причем будет учитываться разный уровень начальных знаний.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Социальные субсидии

Также мэр вчера принял решение выделить субсидии на покупку машин такси, адаптированных для перевозки инвалидов-колясочников.

— Сейчас таких автомобилей у таксопарков нет, — сказал он. — При поддержке города в ближайшие три года они смогут купить около 150 минивэнов с подъемником. Городская субсидия покроет до 23 процентов их стоимости, — сказал Сергей Собянин.

Глава города добавил, что прием заявок начнется в следующем году.

Стоит отметить, что размер субсидии на такой автомобиль будет в два раза больше, чем на обычный.

— Сегодня в таких услугах такси нуждаются около 17 тысяч москвичей. Решение мэра города об увеличении размера субсидии для специально оборудованных автомобилей сделает услугу перевозки инвалидов-колясочников доступной, удобной и безопасной, — подчеркнул заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Также в столичной мэрии добавили, что за прошедшие девять лет таксомоторные компании получили от города в общей сложности субсидии в размере 1,1 миллиарда рублей, что позволило им компенсировать часть затрат на приобретение свыше 46 тысяч машин такси.

КСТАТИ

В Новой Москве на участке от СНТ «Поляница-2» до деревни Новомихайловское будет построен газопровод высокого давления. Проект его создания вчера утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Появление этого газопровода позволит обеспечить стабильным газоснабжением порядка 18 тысяч москвичей. Сама трасса газопровода пройдет параллельно Калужскому шоссе.