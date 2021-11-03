Министр цветочных дел

Фото: Юлия Мартынова

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» мы знакомим читателей «Вечерки» с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это флорист, организатор реалити-шоу и баттла флористов Тася Райер.

Флорист Тася Райер 22 октября стала бронзовым призером Moscow Florist Cup 2021 «Золотое свечение». Она занимается созданием ярких цветочных композиций и организацией онлайн-баттлов для флористов. «Вечерка» выяснила, в чем заключается суть профессии.

— Тася, третье место на недавнем «Золотом свечении» — не первый ваш конкурс. В августе в Таллине прошел бал «Цветочное платье». Расскажите о своем участии.

— Я организовала онлайн-трансляцию. Бал посмотрели участники из разных стран. Флористы представили платья, украшенные цветами. Позже москвичи увидели их на международной выставке «Цветы-экспо» 14 сентября в «Крокусе».

— Как вы начали заниматься флористикой?

— Раньше делала обычные букеты, но думала, что создаю шедевры. Как-то в специальной группе в соцсетях решила показать свои работы. Несколько известных мастеров раскритиковали мои букеты, отметив, что к флористике они не имеют никакого отношения. Так я приняла решение обучиться этому искусству. Сейчас знаю, что флористика — вся моя жизнь.

— А как выглядят флористические баттлы?

— Участники собирают букеты на определенную тему и создают арт-объекты из цветов. Первые туры баттла у нас обычно проходят онлайн. А финал — в реале. В каждом сезоне задания разные. Например, сделать арт-объект, вдохновившись иммерсивными путешествиями, или создать кубок победителю в соревнованиях по бобслею.

— Что самое главное в этой профессии?

— Чтобы стать флористом, недостаточно сказать: «Я люблю цветочки». Необходимо знать композицию, колористику, золотое сечение и многое другое. В профессии флориста важен талант, и его нужно развивать. Никто не рождается мастером.

— Важно ли постоянно обучаться?

—Этот процесс должен быть непрерывным. Сейчас я обучаюсь фитодизайну — озеленению пространств. Это отдельное искусство. Нужно подбирать определенные растения, грунт под конкретные условия. Не просто посадить, а завтра — бац! — и завяло уже. Растения должны простоять все лето.

— Флористов сейчас много? Сильная конкуренция?

— Тех, кто работает непрофессионально, много. У нас дилетанты зарабатывают гораздо больше денег. Это происходит благодаря хорошей работе маркетологов, ведь сейчас самое главное — тренды.

— Были ли у вас какие-то необычные заказы?

— Однажды нужно было сделать букет для девочки. Ее описали как «красивая, но злая». Она любила черный юмор, но одевалась словно зефирка. Я сделала ей букет на пушистом розовом каркасе и добавила к цветам серебристых черепов. Клиенты остались довольны.

ДОСЬЕ

Тася Райер родилась 3 июня 1981 года в Москве. Окончила Донскую гимназию (ныне лицей им. Вернадского). Работала над проектом «Развитие исследовательской деятельности учащихся». Занималась организацией и координацией всероссийских и международных научных мероприятий для школьников, студентов и педагогов.