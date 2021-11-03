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Погода в Москве 3 ноября 1971 года

Андрей Казаков

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Общество
Погода в Москве 3 ноября 1971 года
1971 год. Фонтан на площади Репина (ныне — Болотной) всегда привлекал горожан/ Фото: Pastvu.com

Накануне 100-летия газеты «Вечерняя Москва» мы открываем рубрику «Вечерний прогноз» и вспоминаем, какой была погода много лет назад.

Минимальную температуру 3 октября, 50 лет назад, зафиксировали ночью. Столбики термометров показывали плюс 3 градуса. К обеду воздух прогрелся до 4 градусов. Давление было 743 миллиметра ртутного столба, а влажность — 90 процентов. На следующий день ожидались переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер порывистый, западный.

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