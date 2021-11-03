Каждый выбирает по себе

Сцена из спектакля «Восемь любящих женщин» режиссера Оксаны Невмержицкой; худрук Евгений Марчелли / Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Театральная жизнь столицы осенью оживает: премьеры следуют одна за другой. Есть среди них и те, что особо любимы зрителями: это детективы и комедии.

Театр имени Моссовета в свой 99-й сезон решил удивить публику, объединив два столь любимых ею жанра — комедию и детектив — в спектакле «Восемь любящих женщин» (режиссер-постановщик Олеся Невмержицкая) по пьесе Робера Тома «Восемь женщин». И не просто объединить, а представить в виде «психоделического абсурд-ноктюрна с элементами черной комедии». Почему-то сразу вспоминается грибоедовский Фамусов с его фразой о московских барышнях: «Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой».

Добавление слова «любящих» в название спектакля — удачный, на мой взгляд, пиар-ход, который мог бы стать ключом к разгадке «убийственных семейных тайн» и непредсказуемых женских характеров, если бы спектакль ставился по тексту пьесы Тома, без наворотов в виде безумной колготни и дикого ора, из-за которого не разобрать слов персонажей.

Так что вместо психологического детектива получился семейный фарс, в котором главное — деньги. Этакий дурдом в худшем смысле слова. Но даже в нем пересказывать взаимоотношения персонажей дело неблагодарное — исчезает магия «ожидаемого сюрприза».

Ольга Остроумова в роли бабушки (слева) и Глафира Лебедева в роли Сюзон / Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Скажу только, что история эта произошла в 1950-е годы во Франции, хотя могла произойти и в другой стране. На загородной вилле восемь женщин готовятся отмечать Рождество, но праздник омрачен убийством хозяина дома: его тело обнаружено в кабинете с ножом в спине. Под подозрение попадает каждая из присутствовавших дам: жена, дочь, падчерица, теща, свояченица, служанка, горничная и родная сестра жертвы. У каждой из них был мотив для совершения убийства.

Драматург видел спектакль актерским. В его пьесе есть что играть: сочинить интригу, заставить зрителей следить за судьбой персонажей, развитием сюжета господин Тома умел.

В моссоветовском спектакле заняты звезды разной величины и талантливая молодежь. О некоторых работах хочется сказать особо. Роль Шанель стала бесспорной творческой удачей Анны Галиновой. Она создала образ смешной, несуразной, но удивительно обаятельной и бесконечно доброй женщины. Даже для длиннющего финального монолога Шанель актриса нашла удивительно точную интонацию, превратив его в настоящее откровение сердца. Персонажи Ольги Кабо (Габи) и Евгении Крюковой — живые образы, человечески выстраданные и эмоционально наполненные. Их героини действительно женщины любящие.

Глафира Лебедева (Сюзон) с чувством исполнила роль «девушки из Бедлама», забыв, что она вообще-то студентка-отличница Лондонского университета и к тому же чуть-чуть беременна.

А вот Дарья Балабанова только входит в образ Катрин. Поэтому полная драматизма финальная сцена получилась чуть скомканной.

В пьесе Огюстина (Лилия Волкова) мечтает о любви, отсутствием которой можно объяснить ее странное поведение, в спектакле Огюстина в основном истерит.

Татьяна Храмова блестяще представила хищницу Луизу. Самое сложное положение оказалось у Ольги Остроумовой (роль бабушки), которая с трудом вписывалась в орущий балаган.

Спектакль, в отличие от пьесы, заканчивается хеппи-эндом — убийство было инсценировано. Так что, несмотря на отдельные недостатки, как говорили в прежние времена, театр можно поздравить с премьерой. Человеку нужен смех, а над чем смеяться — каждый выбирает сам.