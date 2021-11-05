«Рынок поднялся на ноги»: эксперты рассказали, как выгоднее сдать квартиру в аренду

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Квартиру можно сдавать в аренду посуточно — в таком случае она способна принести более высокий доход, однако при длительной аренде владелец жилья несет меньше рисков. При этом специально приобретать квартиру для сдачи невыгодно. Об этом «Вечерней Москве» рассказали специалисты по недвижимости.

По словам эксперта рынка по недвижимости Константина Барсукова, сдача жилья в аренду не самый интересный вариант для людей, которых интересует высокий доход.

— С точки зрения инвестирования прибыль от сдачи квартиры в аренду выглядит не очень значительной. Поэтому не стоит приобретать квартиру специально для этого. А вот для человека, у которого просто есть неиспользуемая квартира и который не занимается профессиональным инвестированием, это хороший вариант, — рассказал эксперт.

С мнением Барсукова согласен эксперт по недвижимости Олег Бендриков. Он отметил, что, несмотря на рост стоимости аренды, затраты на купленную для сдачи площадь получится возместить нескоро.

— Рынок аренды поднялся на ноги, стоимость аренды только повышается. Однако в случае покупки квартиры для инвестиции она окупится очень нескоро. Сейчас это будет к тому же не так выгодно, как два года назад: тогда цены были другие. Если у кого-то уже есть квартира, то ее вполне можно сдавать, — рассказал специалист.

По мнению Бендрикова, более выгодное вложение — покупка апартаментов. Подобное жилье стоит меньше, чем квартиры, при этом сдается иногда даже дороже: оно находится в новых жилых комплексах с современной инфраструктурой и качественным ремонтом.

Барсуков отметил, что еще один вариант заработка на недвижимости — сдача жилья в аренду посуточно. Однако при таком подходе есть свои особенности, предупредил специалист.

— Квартиру можно сдавать не на длительный срок, а на сутки. Теоретически это может приносить более высокий доход, однако на практике так бывает не всегда. Скорее всего, периодически квартира будет пустовать. Также важно помнить, что постоянная смена жильцов потребует расходов на уборку и может привести к более частым ремонтным работам, — заметил собеседник «Вечерней Москвы».

Бендриков обратил внимание, что при правильных действиях посуточная аренда способна принести владельцу недвижимости более высокий доход.

— Посуточная аренда — более выгодный вариант, хотя и более нервный: арендодателю нужно постоянно следить за сохранностью помещения. Нужна регулярная реклама. Расходы здесь небольшие. В любом случае такой подход принесет больше денег, чем сдача на длительный срок, — уверен специалист.

По словам Барсукова, количество комнат не влияет на выгоду при сдаче жилья в аренду: чем дороже квартира сдается, тем больше она стоит при покупке. При этом трехкомнатную квартиру сложнее сдать, чем однокомнатную, отметил Барсуков.

Перед сдачей жилья важно убедиться в надежности потенциальных арендаторов, посоветовал эксперт.

— Профессиональные риелторы задают будущим жильцам разные вопросы. Например, чем они занимаются и какой состав семьи, — рассказал собеседник «ВМ». — В первые несколько месяцев собственнику желательно забирать оплату наличными, приезжая лично и оценивая, в каком состоянии жильцы поддерживают квартиру.

При наличии статуса самозанятого помещение можно сдать легально, отметил Барсуков. В таком случае арендодателю нужно будет платить минимальный налог без опасения, что налоговая инспекция заинтересуется подозрительными переводами на карту, рассказал эксперт.

Специалист также обратил внимание, что защищенность граждан при аренде жилья еще требует проработки.

— Существует понимание, что такое договор коммерческого найма: его нельзя просто так расторгнуть и он продолжает действовать при продаже квартиры. Однако часто бывает, что владелец просит жильцов съехать, хотя срок действия договора еще не истек, — рассказал специалист.

Эксперт заметил, что арендодатель тоже несет определенные риски. Например, договор перестал действовать, а жильцы не хотят освобождать помещение. Такие моменты требуют дополнительной проработки на уровне закона, заключил Барсуков.