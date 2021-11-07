«Жесткая» правда: как выбрать матрас и позу для идеального сна

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Около трети жизни человек проводит во сне: однако важно не только количество отдыха, но и его качество, говорят эксперты. На каких поверхностях спать полезнее всего, а какие могут навредить здоровью? Как часто надо менять матрас и как положение тела влияет на сон? Ответы на эти вопросы — в материале «ВМ».

Нельзя положиться: как тип матраса влияет на здоровье

Качество сна напрямую зависит от степени твердости поверхности, на которой лежит человек. На вопрос о характеристиках «идеального матраса» ортопед Константин Терновой отвечает однозначно: хороший матрас должен быть жестким. В противном случае есть риск негативного влияния на кровообращение, считает он.

— Во время сна происходит восстановление организма: в этот период наши клетки и ткани регенерируются. Жесткость матраса влияет на качество сна: тело человека, который отдыхает на мягкой кровати, гораздо сильнее выгибается в некоторых местах. Именно это нарушает кровообращение в ряде органов, — объяснил ортопед в беседе с «ВМ».

По этой причине в некоторых культурах принято спать на деревянной кровати, покрытой тонким наматрасником, добавил он. Действительно, в первую очередь важно обратить внимание именно на уровень жесткости поверхности. Наполнитель матраса играет не столь важную роль, уточнил Терновой.

Любителям сна на диване также рекомендуется учесть его твердость. Кроме того, по мнению ортопеда, такой тип поверхности зачастую несет ряд других рисков.

— Конечно, есть дорогие и качественные диваны, на которых спать даже полезнее, чем на некоторых кроватях. Однако диваны, состоящие из нескольких плоских подушек, заставляют тело человека неестественно изгибаться в некоторых местах. Какие-то варианты не подходят для сна по длине. Очень вредно спать на диване, который короче вашего роста, — предупредил Терновой.

Как часто надо менять матрас и подушку?

По словам ортопеда Константина Тернового, матрас любой жесткости «продавливается и становится мягким» через несколько лет. Как только это произошло — его нужно менять, посоветовал эксперт.

Чем дольше служит матрас — тем больше в нем кожных клещей. У некоторых людей они могут вызвать аллергическую реакцию, сообщил Терновой. Он подчеркнул, что эта проблема в большей степени характерна для подушек, чем для матрасов.

— Через два года использования половину веса подушки составляют кожные клещи — это вполне нормально. Вот почему подушки однозначно надо менять чаще, чем матрасы. А вот к мягкости подушек нет таких четких требований — можно спать на любой удобной, — пояснил Терновой.

Венозный застой, нарушение ЖКТ и апноэ: в каких положениях лучше не спать

Вопрос зависимости качества сна от положения тела является довольно противоречивым и до сих пор продолжает активно изучаться, рассказал сомнолог, руководитель Центра медицины МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с «ВМ».

По мнению исследователей, не следует злоупотреблять сном на спине. Такое положение негативно влияет на дыхание и повышает шансы возникновения некоторых заболеваний, считают они.

— Во время сна на спине человек больше храпит и повышаются риски апноэ (остановки дыхания). Теперь доказали, что в некоторых случаях появляются риски развития сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний. Известно, что положение сна на спине влияет на здоровье негативным образом вне зависимости от апноэ. Каковы механизмы этого воздействия — еще не совсем понятно. Возможно, если используется особенно высокая подушка, возникает сильный изгиб в районе шеи. Тогда в головном мозге может сформироваться венозный застой, — предположил Калинкин.

Сон на животе — также отнюдь не лучший вариант, отметил сомнолог. В таком положении возникает наибольшее давление на внутренние органы, особенно на органы желудочно-кишечного тракта. Из-за этого может нарушаться процесс пищеварения, пояснил Калинкин.

На данный момент ученые сошлись во мнении, что полезнее всего спать на боку, отметил он. Такой вариант оптимален с точки зрения влияния на дыхание. Кроме того, он избавляет внутренние органы от излишнего давления.

— Сейчас считается, что лучше всего спать на боку. Опасения многих людей лежать так из-за того, что «слева находится сердце», — полная ерунда. Возможно положение и на левом, и на правом боку, — объяснил сомнолог.

Однако и у этого варианта есть свои недостатки. Он может быть опасен, если человек с недостаточностью низкого пищеводного сфинктера плотно поел перед сном, предупредил специалист.

— Желудок человека, который плотно поел и лежит на правом боку, оказывается слева вверху. Если у этого человека есть недостаточность клапана между пищеводом и желудком, возникает риск заброса желудочного содержимого в пищевод и даже в верхние дыхательные пути. Иногда кислота попадает даже в евстахиеву трубу, соединяющую ротовую полость и верхнее ухо, — предостерег собеседник издания.