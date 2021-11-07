Стас Намин: Новый альбом написал, слушая пение птиц

Фото: Из личного архива Стаса Намина

7 ноября отметил свое 70-летие композитор и музыкант Стас Намин. «Вечерняя Москва» поговорила с юбиляром накануне праздника.

— Анастас Алексеевич, скажите пару слов о своем новом альбоме «Летать».

— Этот альбом, вернее песни, которые позже стали альбомом, родились спонтанно, в течение двух-трех весенних месяцев 2020 года, когда в стране была объявлена самоизоляция. Я изолировался с семьей на даче, наслаждался тишиной и покоем вдали от городского шума и суеты, наблюдал за тем, как растет трава, распускаются розы, которые мы сами посадили, умилялся птичкам и белочкам, подкармливая их, слушал, как журчит ручей, который я сам обустроил, и в этой идиллии начали неожиданно появляться стихи и музыка, причем почти без черновиков.

А песня «Летать», по которой назван альбом, мне вообще приснилась. Я проснулся утром с готовой мелодией и почти готовым текстом.

— Как вы отметили свой 70-летний юбилей?

— Я решил к этой круглой дате подготовить своего рода творческий отчет — показать все, чем я занимался последние годы, подвести некий итог.

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