Парад доказал всему миру, что столица не сдается

Экскурсовод Музея Победы Дмитрий Аксенов проводит экскурсии по выставке, посвященной параду 1941 года. На архивных кадрах запечатлены представители власти СССР, солдаты, идущие ровным строем по Красной площади, военная техника / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

7 ноября в столице отметили годовщину парада 1941 года. Ровно 80 лет назад солдаты, пройдя по брусчатке Красной площади, отправлялись прямиком на фронт, защищать Родину от врага.

На стенах балкона картиной галереи Музея Победы развешаны архивные фотографии, по которым можно проследить хронологию действий советской власти. Новая выставка начинается с кадров заседания Моссовета 6 ноября 1941 года на станции метро «Маяковская». Именно на нем было принято решение провести торжественный парад.

— Обычно официальные собрания проходили в Большом театре. Но в период войны это место стало слишком опасным. Утром 6 ноября в тайне от населения на «Маяковскую» стали свозить портреты, ковры и мебель. В 16:50 на станцию подъехал поезд из двух вагонов с руководством страны. На заседании Иосиф Сталин и высказался о своем решении провести парад, что стало шоком для многих военачальников. Ведь некоторые считали, что враг на подходе, уже не до парадов, — сказал экскурсовод Музея Победы, историк Дмитрий Аксенов.

Уже на следующий день прошел парад, который изменил историю и показал всему миру, что Москва не сдается.

— Думаю, важность этого события была не только в том, чтобы поднять дух солдат и мирного населения. Так власти СССР хотели заручиться поддержкой Великобритании. Показать, что страна не намерена проигрывать и что Англии не нужно вставать на сторону гитлеровских войск. Именно поэтому Сталин пригласил на парад множество иностранных журналистов. Их можно увидеть на фотографиях гостевых трибун, — отметил Дмитрий Аксенов.

Историк приводит цитаты из статей иностранных газет.

— Это одна из самых блестящих демонстраций мужества и уверенности, которая имела место во время войны. Весь мир увидел, что Красная армия и Советский Союз полны решимости защищать свою столицу, — читает Дмитрий Аксенов статью из английской газеты Daily Mail за 1941 год.

Во второй части экспозиции — фотографии самого парада. Общий вид расчетов на Красной площади, выступление Иосифа Сталина, курсанты, идущие строем по брусчатке, кавалерия, танковые войска, техника, которая после парада отправилась на фронт.

Выставка также включает мультимедийную часть. На огромном экране можно выбрать то, что наиболее интересно: фотографии участников и очевидцев шествия, биографию маршала Семена Буденного, который принимал парад, или дирижера Василия Агапкина — создателя марша «Прощание славянки». Именно эта музыка прозвучала на параде 7 ноября два раза.

— Многие солдаты писали тогда, как сильно парад поднял их боевой дух, — отметил Дмитрий Аксенов.

Кстати, в Москве в настоящее время остался в живых единственный участник этого парада, генерал-полковник Борис Уткин. 7 ноября 1941 года он в составе расчетов 1-го Московского артиллерийского училища имени Леонида Красина прошел по Красной площади.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Бадаев, куратор выставки:

— Сохранилось очень мало предметов, которые отражают историю этого парада. Именно поэтому мы решили провести фотовыставку. Снимки, представленные там, — это кадры из фонда нашего музея и копии документов из Российского государственного архива кинофотодокументов. Мультимедийный экран — прекрасное дополнение экспозиции, благодаря которому можно узнать больше об этом знаменательном дне.