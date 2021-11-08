Художники и скульпторы воспели искусство труда

Художница Екатерина Вахрушева с другом Евгением Кравченко, который позировал ей для картины, на фоне полотна / Фото: Дарья Пиотровская / Вечерняя Москва

Выставка «Искусство труда» открылась в выставочных залах Союза художников России в западном крыле Новой Третьяковки. Это завершающее событие третьего сезона фестиваля «Время, вперед!».

В экспозицию вошло около 200 работ. Среди них — живопись, графика, скульптура, цифровой плакат, произведения декоративно-прикладного искусства. Работы посвящены разным профессиям.

— Цель выставки в том, чтобы пробудить интерес художников к труду, производству, будням рабочего человека, — считает член жюри Анатолий Любавин, ректор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. — Многие участники рисовали эскизы для работ с натуры, на предприятиях. Кстати, оказалось, что когда художники работают на производстве, у тех, кто там трудится, повышается производительность, дисциплина, растет внимание к своему внешнему виду. Человек видит, что его рисуют, и хочет быть красивым, передовиком, художником в своем деле.

Члены жюри отметили: выбрать лучшие работы было очень непросто. На открытии выставки победителей и призеров торжественно наградили. В их числе оказалась автор картины «Ноты вольта» Екатерина Вахрушева. Она изобразила электромонтера, «дирижирующего» птицами на «нотном стане» проводов.

— Моему сыну два года. В декретном отпуске я стала больше гулять, появилась возможность остановиться, подумать над тем, что вокруг нас, — говорит Екатерина. — И как-то весной я подняла голову, увидела птиц на проводах и поняла, что это музыка города. А значит, должен быть и дирижер. Знакомых электромонтеров нет, попросила друга мне позировать.

По мнению Вахрушевой, рабочие, труженики — наш невидимый тыл. Мы обычно не думаем, откуда вода в кране, хлеб в магазине или почему горит свет, а за этим стоит работа множества людей.

В число лауреатов вошел Алексей Очкалов со скульптурой «Ботинок рабочего». Художнику довелось поработать в литейном цехе. Там и родилась идея нового произведения искусства.

— Одежда и обувь на заводе быстро выходит из строя — рвется, ломается, ее заменяют новой, — говорит Алексей Очкалов. — Этот ботинок можно считать символом тяжелого труда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Бабкин, председатель совета Торгово–промышленной палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, автор проекта:

— Человек труда зачастую выпадает из внимания общества. Про него не ставят спектакли, не снимают кино. До недавнего времени о нем не писали картины. Но сегодня он возвращается в фокус социума. Это признак того, что общество становится более здоровым. Я рад, что проект развивается. Художники создали прекрасные произведения.