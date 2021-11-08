Столичные музеи, библиотеки, театры приняли участие в ежегодном марафоне «Ночь искусств»

Москвичка Анастасия Матвеенко пришла на премьеру мультимедийного проекта Solaris в Музей Москвы, которую провели в рамках акции «Ночь искусств». Девушка познакомилась с необычным взглядом современных художников на прошлое и будущее столицы / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве прошла всероссийская акция «Ночь искусств». Культурные учреждения столицы подготовили для зрителей множество мероприятий в офлайн- и онлайн-форматах.

В пространстве Провиантских складов Музея Москвы расположены огромные полотна с изображениями, отражающими прошлое и настоящее столицы: основатель города, князь Юрий Долгорукий, на фоне кремлевских стен, московские многоэтажки, современные дворы. Выставка называется «Музей подсознания Москвы». Это новый взгляд современных художников на столицу.

Москвичка Анастасия Матвеенко пришла на презентацию проекта, чтобы познакомится с современным искусством.

— Это отличная возможность понять, как картины и мультимедийные технологии могут существовать вместе, — ответила Анастасия.

Но экспозиция — не единственное мероприятие акции. В эту ночь зрители увидели премьеру спектакля театра «Практика», вдохновленного фильмом Андрея Тарковского «Солярис». Выставка и постановка объединилась в мультимедийный проект Solaris.

— Мы решили переосмыслить произведения — роман Станислава Лема и фильм Андрея Тарковского и сделать их понятными, актуальными для современного зрителя, добавить туда идеи искусственного интеллекта, — рассказал куратор выставки Евгений Мандельштам.

Еще одно важное событие «Ночи искусств» — открытие на базе Нового Манежа культурного пространства «Артплатформа». Площадка будет поддерживать проекты независимых театров. Их руководство может подать заявку на сайте проекта и стать резидентом платформы. Этот статус даст им право показывать свои спектакли в стенах пространства.

— Благодарю Департамент культуры Москвы за поддержку нашей инициативы. Теперь у независимых театров появился красивый дом на Новом Манеже, — отметил руководитель «Арт-платформы», режиссер Дмитрий Бикбаев.

В рамках старта нового культурного проекта прошел питчинг ТеатрONstage. Независимые труппы представили на суд членов жюри свои постановки. Эксперты выбрали пять спектаклей, которые прошли в следующий этап конкурса. Лучший спектакль профинансируют и покажут на сцене «Арт-платформы».

Множество событий культурной акции подготовили специально для юных зрителей. Однако многие из них из-за пандемии коронавируса прошли в онлайн-формате. Например, Российская государственная детская библиотека представила масштабную онлайн-программу «Сказочная ночь искусств». Для ребят провели мастер-классы по созданию народных игрушек.

— В онлайн-формате есть свои плюсы. Поучаствовать в наших мероприятиях смогли не только дети из Москвы, но и ребята со всей России. Зрителей в этом году у нас было намного больше, чем обычно, — отметил пресс-секретарь РГДБ Дмитрий Долгов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным сайта мэра Москвы, в столице находится более 450 музеев, что составляет более 100 000 квадратных метров выставочных пространств. В фондах учреждений хранится более 2500 000 экспонатов. В столице работает более 400 библиотек, около 170 драматических, музыкальных, детских и других театров. В «Ночь искусств» культурные учреждения приготовили более 120 событий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Бертман, художественный руководитель театра «Геликон-опера»:

— Я рад, что в столице появляется все больше инициатив, связанных с поддержкой независимых театров, чего раньше не было. Сейчас это особенно важно, потому что целое поколение выдающихся художников уходит от нас. И очень мало людей остается на скамейке запасных. «Арт-платформа», которая открылась в «Ночь искусств» — это будущее театральной жизни Москвы, страны. Оно находится в самом центре столицы, буквально у стен Кремля. Это тоже важно для молодежи — за явить о себе именно в центре города, это добавит их деятельности популярности.