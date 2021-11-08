300 единиц достаточно: как считают антитела к COVID-19

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Для полной защиты от заболевания «дельта»-штаммом коронавируса в организме человека должно быть минимум 300 нейтрализующих антител, заявил глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В лабораториях и клиниках для выявления антител используются различные диагностические системы. Как не запутаться в подсчетах и какое количество единиц действительно защищает от вируса — «Вечерняя Москва» узнала в беседе со специалистами.

«Международные единицы»

Наличие 300 антител все же не гарантирует полную безопасность от коронавируса, высказался врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ». Специалист подчеркнул: речь идет о значении в «международных единицах». Именно на них чаще всего ориентируются, оценивая количество антител в человеческом организме.

— Гинцбург имел в виду такие единицы измерения, как BAU/мл. Это международное значение, предложенное ВОЗ в декабре прошлого года. Сейчас большинство тест-систем стандартизируются в соответствии с этой единицей. Некоторые клиники и лаборатории до сих пор указывают результат в «своих» значениях. Однако широко используемые системы диагностики уже прописывают «международное» значение, — рассказал эксперт.

В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 5 июля 2021 года значение антител указывается только в международных единицах, если речь идет о количественных анализах. Такую информацию «ВМ» предоставили в одной из лабораторий, производящей данные тесты.

Не стоит пытаться сравнить количество антител, подсчитанное в различных тест-системах, добавил вирусолог Александр Бутенко. За любыми разъяснениями об уровне своей защищенности от COVID-19 следует обращаться к лабораторным сотрудникам клиники, посоветовал он.

— По чувствительности пациентам подходят все существующие тест-системы. Но дело в том, что у всех разные критерии оценки. Одни показывают большие показатели, другие — меньшие. Есть специальные системы по пересчету, которыми пользуются специалисты: с их помощью показатели антител приводятся к общему знаменателю. Компетентные люди должны сказать, насколько высок ваш уровень антител. Надо ориентироваться на конкретную тест-систему и комментарии специалиста, — разъяснил Бутенко.

В некоторых клиниках пациенту предоставляется возможность выбора тест-системы для подсчета антител, узнала «ВМ». Определиться с наилучшим вариантом помогут специалисты и простое правило.

— Самое важное: если вы вакцинировались и хотите проверить свой уровень защищенности от вируса, не нужно оценивать количество антител к N-антигену. Здесь важно обратить внимание на S-, S1- или RBD-антигены, — сообщил иммунолог Крючков.

300 антител — достаточно ли для защиты?

По мнению Крючкова, заявление Гинцбурга стоит расценивать как «экспертное мнение». Наличие 300 антител не означает полную защищенность от вируса, подчеркнул иммунолог.

— Говорить уверенно, что 300 антител — это гарантия, я бы не стал. Если у вас от 1000 антител — это хорошо, но если их 200–300, неплохо бы вакцинироваться «Спутником Лайт». Некоторые считают, что антитела — это бронежилет. Чем он толще, тем лучше он защитит. Однако нет вероятности, что «пуля» обойдет стороной вашу шею или голову, — поделился собеседник «ВМ».

Эксперт рассказал, что научные данные по зависимости уровня защищенности организма от количества антител разнятся. Этот фактор должен призвать граждан не торопиться с выводами, считает он.

— 300 антител — это уже неплохо, но гарантии защиты все равно нет. Условно говоря, между 3000 и 5000 антителами нет разницы в уровне защиты, а вот между 300 и 1000 она уже есть, — заключил Крючков.