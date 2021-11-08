Гинцбург: COVID-19 можно одолеть в короткие сроки при росте вакцинации

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Если число ежедневно вакцинируемых граждан резко увеличится, то будет возможно одолеть коронавирусную инфекцию всего за несколько месяцев. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт считает, что ограничительные меры в отрыве от вакцинации — бесполезны. Поскольку они должны сочетаться с резким увеличением числа привитых.

— Сергей Собянин сказал, что в последние 10 дней количество вакцинированных возросло в четыре раза. А должно возрасти в 10 раз. В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев, — сказал Гинцбург в интервью газете «Известия».

Кроме этого он подчеркнул, что необходимо различать людей с QR-кодами и непривитых. Также он отметил, что тех людей, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать.

1/2 2/2

В этой беседе Александр Гинцбург также рассказал, сколько антител необходимо в организме человека, чтобы он был полностью защищен от «дельта»-штамма.

В конце октября заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии, подведомственного Роспотребнадзору, Татьяна Руженцова перечислила симптомы, которые встречаются у переболевших «дельта»-штаммом коронавируса. Среди них: повышенная утомляемость, изменение голоса и снижение когнитивных способностей.