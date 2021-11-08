Гинцбург назвал уровень антител, который защищает от «дельта»-штамма

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Для того, чтобы человек был полностью защищен от «дельта»–штамма коронавирусной инфекции в его организме необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител. Исследование, которые выявило данное число, было проведено Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

— Эта работа была сделана на четырех тысячах москвичей. Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «дельты» полностью, — сообщил глава центра Александр Гинцбург в беседе с газетой «Известия».

Также он отметил, что если в организме человека находится порядка 500 единиц и больше, то это является идеальным для защиты от заражения COVID–19.

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В конце октября заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии, подведомственного Роспотребнадзору, Татьяна Руженцова перечислила симптомы, которые встречаются у переболевших «дельта»-штаммом коронавируса. Среди них: повышенная утомляемость, изменение голоса и снижение когнитивных способностей.

Пять случаев штамма коронавируса AY.4.2, одного из вариантов «дельты», выявили недавно в России. Об этом заявил глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в пятницу, 29 октября. Институты Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг изменчивости патогена.