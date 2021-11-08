Взрослые и дети предпочитают активные прогулки

Эксперты рекомендуют чаще бывать в парках, но избегать скоплений людей. Во время пандемии зоны отдыха хороши для неспешных прогулок и занятий спортом. Кстати, лыжни зимой откроются почти во всех парках столицы / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Столичные парки готовят зимнюю программу. Как предполагается, лыжни и катки будут работать в обычном режиме, а вот горки — в зависимости от эпидемической обстановки.

Массовые мероприятия в столичных парках, скорее всего, зимой проводиться не будут, считает директор парка «Сокольники », член совета директоров «Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств» Андрей Лапшин.

— Пандемическая ситуация сложная, поэтому у нас в «Сокольниках », например, уже второй год не проводятся танцевальные мероприятия. И не только у нас. А предпосылок к тому, чтобы это ограничение сняли, я пока не вижу, — пояснил Андрей Витальевич.

Вместе с тем, как пояснил эксперт, катки и лыжни работать будут.

— В прошлом сезоне они не закрывались и вряд ли закроются в нынешнем. Но если обстановка с ковидом усложнится, могут быть введены ограничения на число посетителей катков, что, в общем-то, логично, — сказал Андрей Лапшин.

Также будут работать хаскипарки, сохранится возможность покататься на тройках и вообще на лошадях. Еще в парках будут функционировать и заведения общепита, к которым москвичи так привыкли. А вот работа горок — под вопросом.

— Мы в прошлом году их построили, но из-за пандемии коронавируса так и не открыли, — пояснил «ВМ» Андрей Лапшин.

Терапевт, врач высшей категории, Лариса Алексеева уверена:

— Будут ограничиваться все мероприятия и виды активности, предполагающие скопление людей на небольшой территории. Конечно, вирус на улице не передается так же интенсивно, как в помещении, но это тот случай, когда лучше перестраховаться. На танцплощадки в парки, например, приходят в основном пожилые люди. Все они в категории риска. Так что отмена танцев вполне логична.

Член Международной ассоциации спортивных наук Руслан Халилов считает, что посещать парки сейчас лучше с оздоровительными целями.

— В каждом из них есть спортплощадки, открытые в любое время года. Плюс парки — идеальное место для бега, потому что там есть грунтовые тропки, бегать по которым значительно удобнее, чем по асфальтовым дорожкам. Во-первых, вы никому не мешаете, а во-вторых, снижаете нагрузку на стопу и голень, потому что грунт мягче асфальта, — пояснил эксперт. — А кому лень бегать — можно просто гулять. Также я горячо рекомендую лыжные прогулки. Они дают нагрузку на все группы мышц, тренируют сердечно-сосудистую систему и способствуют закаливанию, ведь вы несколько часов проводите на свежем воздухе.

Для лыжных прогулок эксперт рекомендует самые большие природные территории: «Лосиный Остров», Битцевский лес, Измайловский и Кузьминский лесопарки.

— Средняя скорость лыжника — 8–9 км/час. Если парк небольшой — как, например, Ботсад, Покровское-Стрешнево или Тимирязевский, вы в течение часа просто объедете его по кругу, и дальше будет неинтересно. Так что для полноценной лыжной прогулки выбирайте парк обширный. Заблудиться там невозможно — на лыжне всегда встречаются такие же отдыхающие, они расскажут, как выбраться, — пояснил Халилов.

СПРАВКА

В результате голосования на конкурсе «Московское качество — 2021» с большим отрывом победил парк «Покровское-Стрешнево». Около 60 процентов горожан назвали его лучшим парком для активного отдыха. На втором месте экологический парк «Северное Бутово». На третьем — фаунистический заказник «Долгие пруды».