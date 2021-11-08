Свиной окорок оказался несвежим, при этом богатым антибиотиками

Свинина

Росконтроль проверил свиной окорок торговых марок «Промагро», «Мираторг», «Слово мясника», Selgros, «Гиперглобус», «Черкизово» и «Ближние горки».

Одно из главных требований к окороку — свежесть. А с этим, как выяснилось, не все в порядке.

— При надавливании на образец «Промагро» мясо возвращалось к прежнему состоянию очень медленно, что говорит о сомнительной свежести продукта, — пояснила главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова.

Лабораторные исследования подтвердили результаты осмотра на свежесть. В окороке «Промагро» жир оказался прогорклым, а бульон при варке этого образца был мутным и издавал крайне неприятный запах. Остальные образцы, к счастью, проверку на свежесть прошли успешно. А вот в «Слове мясника» эксперты обнаружили антибиотики.

Как выяснилось, животные, использованные для приготовления окорока, при жизни получали антимикробные препараты.

— Это обычная практика, но изготовитель на выходе товара должен убедиться в отсутствии антибиотиков в готовом мясе, — пояснила Ирина Аркатова.

Как итог, специалисты Росконтроля советуют покупать пять брендов из семи. «Промагро » провалил проверку, а на производстве «Слову мясника» стоит улучшить контроль качества. Выбор, однако, всегда остается за потребителем.

— При выборе свиного окорока нужно соблюдать несколько простых правил, — советует технолог мясного производства Виталий Лазутин. — Первое правило: выбирайте мясо не слишком темное. Ведь если оттенок насыщенный, то, скорее всего, мясо получено от немолодого животного.

В то же время эксперт советует отказаться и от покупки слишком светлого окорока.

— Неестественно бледный оттенок — показатель применения гормональных препаратов в процессе выращивания животного, — пояснил Виталий Сергеевич.

Также имеет смысл проверить свинину на упругость, надавив на кусок пальцем: после этого на мясе не должно остаться вмятины. А еще эксперты рекомендуют выбирать окорок светло-розового оттенка, поверхность которого суха, а запах отсутствует.

— Это признаки свидетельствуют, что мясо взято от молодого животного и достаточно свежее, — пояснил эксперт.

Диетолог Анна Кудрявцева добавляет, что есть свинину нужно не чаще трех раз в неделю.

— Дело в том, что красное мясо содержит много соединительной ткани, а потому довольно тяжело переваривается, — пояснила эксперт. — Частое употребление свинины, равно как и говядины, особенно в сочетании с алкоголем, приводит к подагре — весьма мучительному заболеванию. В общем, чем вы старше, тем есть свинины нужно меньше. Животный белок логичнее получать из курицы, индейки, рыбы и молочных продуктов.