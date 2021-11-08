Удержаться на этом рынке сложно

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Москвичи выбрали лучших производителей восточных сладостей. Из трех лидеров голосования двое — столичные.

Больше всего, как выяснилось, горожане любят продукцию «РотФронта», кондитерского дома Pakhlava House и «Казанского хлебозавода № 3».

— Рынок восточных сладостей в Москве крайне неоднороден, — рассказывает маркетолог Дмитрий Цепляев. — Здесь присутствуют и крупные производители, и небольшие кондитерские и сети кондитерских.

Но, судя по результатам голосования, горожане предпочитают покупать продукцию крупных компаний. Это логично — потребитель всегда идет на бренд. Исключения, как правило, случаются, когда продукция какого-то неизвестного производителя ему очень понравилась и продается рядом с домом.

Как пояснил эксперт, удержаться на рынке восточных сладостей не так просто.

— Во-первых, многие москвичи бывали в Турции и Египте и отлично знают, какими восточные сладости должны быть. Конкурировать с турками и египтянами, повторяя их стандарты, довольно сложно — особенно при массовом производстве, — рассуждает Дмитрий. — Во-вторых, в сознании многих потребителей восточные сладости — не обычный десерт, как, скажем, печенье или конфеты, а скорее сувенир. И это представление резко снижает объемы продаж: подарки друг другу мы, согласитесь, делаем не каждый день. Именно поэтому восточные сладости так сложно встретить в супермаркетах — сети не хотят связываться с товаром, оборот которого не очень высок.