В центре занятости «Моя работа» рассказали о развитии 4К-навыков

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Знакомы ли вы с моделью 4К? Креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация — все эти слова начинаются с буквы «к», и эта аббревиатура уже стала одной из самых известных современных моделей ключевых навыков для продвижения по карьерной лестнице. Неразвитые 4К-навыки часто становятся стоп-фактором, который мешает развитию. Подробнее о составляющих этой модели рассказали карьерные эксперты центра занятости «Моя работа».

Навык 1. Критическое мышление

Люди с развитым критическим мышлением прежде всего обладают способностью видеть причинно-следственные связи, отсеивать ненужное и делать верные выводы.

Чтобы развивать критическое мышление, необходимо повышать способность глубоко анализировать ситуации и задачи, грамотно задавать вопросы и ориентироваться в информационном поле. Это поможет разбирать ситуации на мелкие составляющие, видеть скрытые тонкости и механизмы. Такое умение позволит определять суть проблем и предугадывать результат.

Развитое критическое мышление поможет не только во влиянии на рабочие механизмы и способности внедрения эффективных решений, но и в умении выступать в споре. Критическое мышление помогает выразить и связать вместе необходимые утверждения и выводы, чтобы добиться желаемого результата в переговорах и обсуждениях.

Навык 2. Креативность

Развитая креативность позволяет принимать нестандартные решения и чувствовать себя уверенно в меняющихся обстоятельствах. Человек с развитой креативностью может генерировать идеи и развивать начинания других людей, с легкостью относиться к преодолениям трудностей и видеть необычные выходы из ситуаций.

В этот навык входит умение быстро находить ответы на поставленные вопросы, создание необычных стратегий поведения, умение преобразовывать эмоциональные порывы в результат, воображать и импровизировать.

Развивать креативность помогает практика внедрения нестандартных решений в вашу рабочую рутину. Чем чаще вы ставите перед собой задачу сделать что-то по-другому, тем больше приучаете себя думать в сторону оригинальных идей.

Навык 3. Коммуникация (коммуникабельность)

Люди с развитой коммуникабельностью отличаются умением чувствовать контекст общения, налаживать контакты и анализировать ситуации в разговоре.

Тренируйте технику активного слушания — это умение концентрироваться на словах собеседника, задавать вопросы и всячески мотивировать человека на разговор. Также важно научиться контролировать тон голоса, язык тела, жесты, мимику и взгляд — все это становится инструментами к эффективному общению с людьми. Еще одно важное умение — формулирование даже самых сложных мыслей и идей так, чтобы они были максимально понятны и доступны для собеседника.

Навык 4. Координация (сотрудничество)

Координация тесно связана с коммуникацией — это умение определить общую цель и способы ее достижения, распределить роли в коллективе и оценить результат.

Чтобы развить этот навык, надо тренировать лидерские качества: умение брать на себя ответственность за группу, объединять людей вокруг идеи, умение идти на компромисс и вырабатывать решения, которые удовлетворят не только вас, но и коллектив.

В координацию входит и умение делегировать, то есть передавать часть своей ответственности другим коллегам для достижения лучшего результата. Человек с развитым навыком координации (сотрудничества) умеет создать комфортную рабочую среду для всех членов коллектива.

Навыки 4К можно развивать за счет регулярного самообразования и практики в перечисленных умениях. XXI век предоставляет свободный доступ ко всем необходимым для этого ресурсам: книги, обучающие видео, тренинги и мастер-классы, тренировки в рабочем коллективе и в обычной жизни — все это поможет совершенствовать 4К-навыки и стать востребованным у работодателей.

НА ЗАМЕТКУ

Найти работу москвичам помогают крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы (служба занятости населения города Москвы) и сайт центра «Моя работа».

В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в офисах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кроме того, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, женщин с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.