Они не мы: ученый развенчал конспирологические теории

Герои фильма «Знаки» спасаются от воздействия пришельцев при помощи шапочек из фольги. На фото актеры Рори Калкин, Мел Гибсон и Эбигейл Бреслин (слева направо / Кадр из фильма «Знаки» / 2002 год

Все слышали о том, что COVID-19 распространяют вышки 5G-сетей, а в вакцине прячутся чипы, которые сделают людей управляемыми и удобными для мирового правительства. Ученые опровергают подобные слухи, но конспирологические теории всегда сильнее голоса здравого смысла. Почему так происходит и какие версии заговора сегодня имеют самую большую популярность, выяснила корреспондент «Вечерней Москвы».

На теориях заговора историк Илья Яблоков собаку съел. Ну, если и не съел, то, по крайней мере, защитил диссертацию, написал книгу, а теперь читает лекции в Университете Лидса — одном из крупнейших высших заведений Великобритании. Мы попросили ученого прокомментировать самые популярные конспирологические идеи последнего времени, чтобы понять, откуда у них лапы, то есть ноги, простите, растут.

Рептилоиды

Суть: согласно социологическому опросу, проведенному в 2013 году, 12 миллионов американцев верят, что правительство США — рептилии или гибриды людей и ящеров, искусно маскирующиеся под обычных людей. Сторонников теории много и среди россиян, уверенных в том, что с горячей человеческой кровью в политику попасть невозможно.

Комментарий: заговор рептилоидов — это история про восприятие власти обычным человеком, то есть элиты как неких других. Эти «другие» могут иметь голубую кровь, рога или и вовсе быть ящерами. Главное — отделить себя от них и сделать их виноватыми во всем, что происходит в жизни. Придумал рептилоидов английский конспиролог Дэвид Айк. Он хороший оратор и умеет грамотно доносить свои мысли. Если обратить внимание на то, как он это делает, то можно заметить, что сначала он рассуждает очень рационально. Начинает с объяснения социального контекста того мира, в котором живут его слушатели. Затем приходит к социальному неравенству: есть элиты, которые управляют всем миром. В их руках сосредоточены финансовые и культурные ресурсы. К этой элите очень трудно присоединиться.

Почему? И спустя два часа вполне здравых рас-суждений он приходит к идее рептилоидов. После этого он, безусловно, теряет какую-то часть аудитории — не все готовы в это поверить. Но есть люди, которые готовы. У этих людей психологически формируется когнитивная ошибка — ошибка восприятия действительности.

Дальше через фигуру рептилоида или «плохой элиты — хорошего народа» выстраивается структура общества. Поэтому рептилоид — это всего лишь образ разговора о социальной поляризации, существующей в обществе. Дэвид Айк говорит, что популярный человек, будь то Джастин Бибер, Барак Обама или Дима Билан, смог добиться успеха только потому, что он принес присягу этой самой элите.

Чипы в вакцинах

Суть: пандемия — событие, спланированное мировыми элитами, среди которых Билл Гейтс, Рокфеллеры и Уоррен Баффет. Цель пандемии — массовая вакцинация, в результате которой должно погибнуть от 15 до 95 процентов населения. За выжившими будет установлен контроль с помощью вживленных в тело микрочипов.

Комментарий: вся коронавирусная конспирология появилась на Западе, а затем с помощью соцсетей распространилась по всему миру. Поэтому в роли «главных злодеев» мы видим американских и британских представителей. Поскольку Россия позднее ощутила на себе локдаун, то история с коронавирусом у нас чуть позже развивалась. Наша особенность — история про недоверие самой прививке. Это чисто русское. Но любая теория заговора разбивается о рациональность.

Во-первых, мы понимаем, что в вакцине не может быть чипа потому, что технологически это невозможно. Во-вторых, а зачем? Принимая это утверждение на веру, мы сразу допускаем появление какого-то злого умысла. Но почему тогда не допустить, что человек не мог съесть летучую мышь и заразиться? Сколько всего такого происходило в мире, сколько раз случались эпидемии! Доказательств этого злого умысла нет, в это можно только верить. Любая теория заговора — это вера.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия — колония США

Суть: Россия утратила свой суверенитет в результате поражения в 40-летней войне с США в 1991 году. США написали колониальную конституцию, а также многие законы, по которым должна жить Российская Федерация.

Банковская система РФ принадлежит мировым банкирам. ЦБ РФ — филиал ФРС США, исполняющий все указания МВФ. ЦБ специально держит высокую ставку рефинансирования, с помощью которой не дает развиваться стране-колонии. Пропаганда табака, пива, алкоголя, разврата, смерти, сатанизма — все это не что иное, как реализация плана по «зачистке» территории «хозяевами денег». Цель мировых банкиров — сокращение населения планеты до 1 млрд человек. И народам России в этом «золотом» миллиарде места нет.

Комментарий: это типичная антизападническая теория заговора, которая происходит из печали от того, что рухнул великий Советский Союз. Действительно, Россия в какой-то момент была очень сильно зависима от траншей МВФ. В нулевые эта зависимость уменьшилась, но для того чтобы оставаться экономически стабильной, Россия должна была включиться в международный финансовый процесс.

Интересно, что в какой-то момент появилось огромное количество спикеров, утверждающих, что Россия — колония США, что Конституция 1993 года написана американцами и что Ельцин — предатель Родины, продавший свою душу Биллу Гейтсу. Этот язык, которым в свое время говорили национал-патриоты в девяностые годы, в нулевые стал языком некоторых официальных лиц. Но если прибегнуть к рациональному осмыслению положения о том, что «Россия — колония США», то становится ясно, что оно также соответствует действительности, как и то, что Россией правят рептилоиды.

Есть необходимая включенность России в международные институты и международную деятельность. И то, какие решения принимают российские власти, и то, как на это реагируют международные партнеры, доказывает, что вряд ли Россия может быть чьей-нибудь колонией. Этому не противоречит то, что в российском правительстве есть люди, которые хотят сохранить SWIFT и межбанковские транзакции. Это лишь говорит о том, что Россия действительно очень сильно включена в международные финансовые отношения.

Семитский заговор

Суть: существует тайная коалиция евреев, целью которой является установление всемирного господства.

Комментарий: и масонский заговор, и антисемитизм, и «Протоколы сионских мудрецов» — это про то, что власть сосредоточена в руках «специальных людей». Антисемитизм — власть в руках евреев, масонство — власть в руках масонов. В какие-то моменты отдельные положения этих теорий могут пересекаться.

Химтрейл

Суть: химтрейлы или химиотрассы — следы опасных химикатов, вирусов и канцерогенов, которые со злым умыслом распыляются в виде аэрозолей с самолетов. Химтрейл — это доказательство испытания опасного химического оружия. Кроме того, заболевания людей, являющиеся последствиями таких испытаний, на руку «бигфарме»: чем больше больных, тем больше она обогащается.

Комментарий: тут то же самое. Мы видим, что большие капиталисты, производящие лекарства, строят злостные планы. Эта теория появилась США еще в 1970–1980-е годы. Она существовала как часть языка американских националистов — праворадикалов, которые с помощью подобной риторики критиковали американское правительство и ФБР.

Пролетевший самолет является доказательством присутствия Большого Брата в жизни маленького человека. Не понимая физики и химии, маленький человек нашел самое простое объяснение следу в небе.

Гравюра Фламмариона / Фото: Public Domain

Земля — плоская

Суть: Земля имеет форму плоского диска диаметром 40 000 километров и с центром в районе Северного полюса. Диск окружен ледяной стеной, который все привыкли считать Антарктидой. Все космические объекты на самом деле вращаются над поверхностью Земли, которая движется вверх с ускорением 9,8 м/с, из-за чего возникает гравитация. Все фотографии нашей планеты и свидетельства космонавтов на самом деле подделки.

Комментарий: теория появилась в Америке в начале нулевых. Ее появление было связано с тем, что называется кризисом экспертного знания. Люди не верят ученым, они считают, что при наличии знаний можно прийти к своим выводам. В какой-то момент энтузиасты, посещавшие всякие конспирологические форумы, решили, что наука нам врет.

Земля-то плоская, а нам рассказывают, что солнце всходит на востоке, а заходит на западе и что самолеты летят через весь земной шар… А давайте-ка посмотрим карту пролетов по флайтрадару (веб-сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. — «ВМ»). Мы увидим, что большинство самолетов летают не над материком, а над югом Индийского океана. А над Антарктидой не летают никакие самолеты, значит, там жизни нет, да и вообще никакой планеты нет — это все заговор ученых и политиков! Это вариант недоверия к существующему экспертному знанию, существующим институтам власти, который долгие десятилетия был в западном обществе. Ну а популярность этой теории принесли соцсети. Как только конспирологи получили возможность высказывать мнение о том, что Земля плоская, внутри своих социальных групп эта идея получила широкое распространение.

ЦИТАТА

Карл Поппер, философ, социолог (1902–1994):

— Социальная теория заговора есть результат ослабления референции к Богу и, соответственно, возникшего вопроса: «Кто на его месте?»

РЕПЛИКА

Одномерный мир кажется реальнее многомерного

Дмитрий Скворцов, генеральный директор школы критического мышления, кандидат философских наук:

— Как бы ни казалось странным, но чем неправдоподобнее выглядит идея, тем легче она подхватывается людьми. Дело в том, что нашему мозгу необходима целостная картина мира для того, чтобы можно было спокойно в нем ориентироваться.

Наука дает такую картину мира, однако она сложная и постоянно детализируется — подобный объективный взгляд требует познавательных усилий, образованности и заинтересованности. Поэтому мозг может его отвергнуть, но все равно требовать объяснений.

Тогда, получая вместо научной картины мира версию попроще, более одномерную (рептилоидов, плоскую Землю и прочее), он принимает ее на веру. Вторая причина — тяга к разоблачению тайны, эффект участия в некоем приключении. Идея, что нас обманывают ученые или политики, скрывающие истину, так и просится на киноэкран. Ну и кроме того, так проще ощутить себя частью группы по принципу «мы — они».

Это укрепляет идентичность, позволяет чувствовать себя спокойнее. Ведь замышляют недоброе всегда «чужие», а не «свои». Для того чтобы отличить теорию заговора от того, что реально существует, нужно использовать инструменты критического мышления для проверки информации: знания о когнитивных искажениях, логику, фактчекинг, принципы проверки гипотез. Например, если нам говорят, что Земля плоская, то резонно задать вопрос о способах проверки: «Могу ли я представить себе, как в этом убедиться или как это опровергнуть?» Другая полезная привычка — обращать внимание на количество и качество аргументов, которые используются, чтобы что-то нам доказать.

Я ТОЛЬКО СПРОСИТЬ

— Но если все теории заговора всего лишь плод воображения людей, то почему они продолжают завоевывать сторонников? Задаю ученому вопрос, которым наверняка терзался каждый из адептов той или иной идеи.

— Илья, были случаи, когда теории заговора подтверждались?

— Много раз. Например, теория «МК-Ультра». Суть ее в том, что людей травит правительство с определенными целями. Впоследствии оказалось, что в 1950-е годы в американских спецслужбах существовала программа изучения фармакологических средств для манипулирования сознанием. В их числе были такие наркотики. Так, страхи, что некие структуры могут использовать нелегальные средства, оказались небеспочвенными.

— То есть конспирологические теории, оказавшиеся правдой, кормят огромное количество фейковых заговоров?

— Да.