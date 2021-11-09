Московские школьники примут участие в театральном фестивале-конкурсе

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В столице стартовал городской фестиваль-конкурс «Театральный Олимп». Он пройдет для школьников и студентов колледжей 7-18 лет, которые занимаются в театральных студиях школ, учреждений дополнительного или профессионального образования. В этом году фестиваль-конкурс посвящен 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Темой стало его высказывание, что «признак настоящего искусства в том, что оно всегда современно, насущно, полезно».

Фестиваль-конкурс состоит из трех этапов. До января в образовательных организациях пройдет смотр постановок. Спектакли участников нужно будет записать на камеру. Коллективы юных артистов могут представить сцены по произведениям отечественных и зарубежных авторов, сценариям фронтовых концертов. Приветствуются сценические этюды, литературные композиции, кукольные, музыкальные, хореографические и танцевально-пластические спектакли.

Руководитель коллектива, чье выступление окажется лучшим, должен подать заявку на участие во втором этапе на сайте Городского методического центра. К ней необходимо прикрепить ссылку на видеозапись постановки, загруженную на YouTube.

До 10 марта эксперты Городского методического центра оценят работы. Как отмечают организаторы, особое внимание будет уделяться работе режиссера, пластическому решению спектакля, декорациям и костюмам. Спектакли, набравшие наибольшее количество баллов, на третьем этапе оценят профессиональное жюри Театрального института им. Бориса Щукина. В апреле на торжественной церемонии награждения будут объявлены победители и призеры в номинациях «Лучший спектакль», «Интересное режиссерское решение», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее сценическое оформление спектакля». Также на церемонии юные артисты покажут зрителям отдельные сцены из своих спектаклей.

Фестиваль-конкурс «Театральный Олимп» проводится Городским методическим центром столичного Департамента образования и науки при содействии Театрального института им. Б. Щукина. Он помогает развить творческие способности детей и подростков, сформировать духовную культуру и бережное отношение к историческому и культурному наследию.