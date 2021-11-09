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Как молодые московские ученые конструируют будущее

Василиса Чернявская 

Общество
Как молодые московские ученые конструируют будущее
Изобретатель, кандидат технических наук, председатель совета молодых ученых РУДН Александр Марусин с раннего детства увлекался автомобилями. Хобби переросло в научные изыскания, и теперь он работает над улучшениями автодвигателей / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

10 ноября отмечается Всемирный день молодежи. Такой праздник — хороший повод вспомнить главные инициативы молодых москвичей в разных сферах.

К молодежи и молодежной политике сегодня достаточно пристальное внимание. И со стороны властей в том числе: принимается столичный закон «О молодежи», поощряются интересные и полезные инициативы, делается много для развития волонтерского движения. Кроме прочего, власти поддерживают грантами и стипендиями научные инициативы молодых изобретателей.

— Предложений от инициативной молодежи очень много, — рассказывает председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, общественный уполномоченный по вопросам изобретательства и интеллектуальной собственности в Москве Антон Ищенко. — У них есть очень хорошие идеи, которые при определенной доработке могут быть воплощены в жизнь, есть и очень талантливые изобретения.

Молодой ученый, доцент, кандидат технических наук Александр Марусин к своему 31 году уже «оброс» множеством самых разных регалий. Он даже зарегистрировал два патента. Оба тематически связаны с усовершенствованием работы автомобильных двигателей.

— С детства увлекался различными поделками. Тягу к автомобилям чувствовал с пяти лет, когда помогал отцу в гараже. В 12 лет впервые собрал свою машину. Вот так хобби с годами переросло в серьезные научные работы, — говорит он.

Будучи студентом, Александр Марусин хотел быть механиком, ведь разобрать или собрать автомобиль не составляло для него особого труда. В это же время он заинтересовался реставрацией советских машин. Чуть позже, когда решил углубиться в науку, поступил в аспирантуру. А затем так и остался в вузовской системе в качестве председателя совета молодых ученых Российского университета дружбы народов.

Сейчас Александр с коллективом единомышленников работает еще над двумя изобретениями, которые собирается запатентовать. Их изыскания связаны с эксплуатацией автомобилей и организацией дорожного движения и контроля уличной сети.

— Паспортизация дорог и цифровая система контроля организации движения сейчас очень востребованы, — отмечает молодой ученый.

Участвует Александр Марусин и в грантовых программах. На рассмотрение Российского научного фонда он подал две заявки. Причем одна из них создана совместно с транспортниками из Канады. В фокусе внимания интернациональной команды — влияние загруженности дорог на экологию в мегаполисах.

— Вторая заявка связана с работой коллектива по организации оптических систем для лазерных измерителей, — добавляет он. — Ждем решения фонда. Если оно окажется положительным, получение гранта откроет для нас новые горизонты в научной деятельности.

Готов Марусин помочь и начинающим изобретателям. Возглавляя совет молодых ученых в РУДН, он озадачен разработкой мер поддержки для студентов и аспирантов, созданием проектных команд и развитием сети подобных организаций в других вузах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики города:

— Вместе с молодежью нашего города ведем работу над принятием закона о молодежной политике в Москве. Действующий документ был принят еще в 2009 году, многие понятия в нем устарели, а сам закон требует серьезных доработок. Сейчас проводим встречи и обсуждаем, что стоит внести новое, что убрать, что изменить. Сама молодежь и должна стать автором закона.

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