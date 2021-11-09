Борщ подешевел: московские ярмарки снизили цены на овощи

Продавец межрегиональной ярмарки на Бакунинской улице Шоира Турсунколова раскладывает овощи из «борщевого набора» на прилавке / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

9 ноября на межрегиональных столичных ярмарках стартовала акция «Борщевой набор». В течение месяца москвичи смогут приобрести картофель, морковь, свеклу, капусту и лук по сниженным ценам. Как это поможет бизнесу и потребителям, узнала корреспондент «Вечерней Москвы».

К акции подключилось 37 столичных ярмарок, и на каждой из них стараются привлечь внимание москвичей к выгодному предложению. Так, торговая точка на Бакунинской улице разместила яркое объявление с заманчивыми ценами прямо на прилавках. Картофель, свеклу и морковь здесь теперь можно приобрести за 22,5 рубля, капусту — за 29,90 рубля, а стоимость лука достигла 19,90 рубля.

— Такая масштабная акция проводится впервые. Обычно снижение цен было лишь на определенные товары — картофель или морковь. Чтобы как можно больше людей узнали о скидках, мы разработали рекламную кампанию — будем раздавать листовки по району, делать анонсы на ТВ, — рассказал администратор ярмарки Александр Илишаев. — Все это увеличит поток клиентов, что будет плюсом для продавцов. Ведь вместе с овощами посетители наверняка будут приобретать что-нибудь еще.

Пресс-секретарь ГБУ «Московские ярмарки» Артем Кшнясев объяснил, какие преимущества есть у акции помимо экономии.

— Продукция на ярмарке реализуется напрямую от производителя, торговые места региональным участникам город предоставляет бесплатно. И покупатели получают возможность круглогодично приобретать качественную сельскохозяйственную продукцию по привлекательным ценам, — отметил Кшнясев. — На ярмарках существует система скидок, в том числе по социальной карте москвича. Акция «Борщевой набор» — очередной приятный бонус для посетителей.

Председатель комитета по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Московской торгово-промышленной палаты Сергей Скоморохов отметил, что эта инициатива окажет положительное влияние на экономику.

— Власти много раз говорили, что стоимость «борщевого набора» нужно снижать. Если делать это резко — будет удар по производителям. Так что такая акция может стать отличным плавным переходом. Но чтобы сдерживать рост цен, нужно действовать более комплексно. Например, чтобы акция действовала не только в столице, — считает Сергей Скоморохов.

По словам эксперта, риск возникновения дефицита товаров минимален.

— В Москве люди, как правило, не закупают овощи мешками. Так что не думаю, что посетители ярмарок скупят все за несколько дней, — отметил Скоморохов. — Тем более сейчас осень — сезон у продавцов. Весной или летом риск дефицита был бы выше.

ЦИФРА

53 межрегиональные ярмарки работают в столице. Свою продукцию вниманию москвичей представляют фермеры из 42 регионов.