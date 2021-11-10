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Семейные тайны потомков Сталина: действительно ли правнука великого вождя оставили без квартиры

Динара Кафискина

Сергей Шахиджанян

Общество
Семейные тайны потомков Сталина: действительно ли правнука великого вождя оставили без квартиры
Правнук Ста- лина Селим Бенсаад живет в Басманном районе / Фото: facebook / Iosif.Melzer

9 ноября СМИ публиковали сенсацию — правнук самого Иосифа Сталина оказался бомжом и якобы выкинут на улицу своим родным отцом — алжирцем Хосином Бенсаадом, который является вдовцом внучки великого вождя, Галины Джугашвили. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого инцидента.

Правнук Сталина по имени Селим Бенсаад — инвалид по слуху. Как утверждает его пресс-атташе Вадим Горжанкин, Селим не может попасть в квартиру по адресу Златоустинский переулок, 3/5, строение 1, в которой он прописан. Его отец поменял замки.

— Одной из причин конфликта стала икона Николая Чудотворца, которая принадлежала Иосифу Сталину, — рассказывает «Вечерке» Вадим Горжанкин. — С этой иконой он прошел все лагеря и ссылки. И она была с ним до самой смерти: он молился ей последние годы жизни. Этой иконой хотел завладеть отец Селима Хосин. Но в итоге Селиму удалось передать ее другим людям и спрятать. И когда Хосин об этом узнал, он очень сильно разозлился.

В результате, по словам Горжанкина, инвалид оказался на улице и стал практически бомжом, поскольку никакого другого жилья у него не имеется.

— Примечательно, что Хосин Ибрагим Бенсаад не только не пустил в квартиру прописанного в ней сына, но также не подчинился законным требованиям полиции открыть дверь и дать необходимые пояснения, — добавил пресс-атташе.

Однако юрист Александр Толмачев в беседе с «Вечеркой» отметил, что в конфликте не все однозначно.

— Хосин Бенсаад имеет право собственности на квартиру, такое же, как и его сын, — комментирует он. — Между ними был заключен договор, с соблюдением всех юридических формальностей, подробностей которого Селим Бенсаад не приводит, и присутствовавшая на месте полиция благоразумно посоветовала сторонам решать дело в суде. Видимо, в договоре есть то, о чем стороны умалчивают. Подобные дела могут длиться годами — к радости адвокатов и журналистов. Вероятно, это пиар на родстве.

Корреспондент «Вечерки» отправился к дому, где произошел конфликт. Соседи подтвердили, что регулярно встречают Хосина и ни в чем плохом он замечен не был.

— Хосин — переводчик в ООН, и он очень грамотный юрист, — рассказала его соседка. — Жаль, что сына подговаривают против отца, им надо прийти к соглашению. Вместо этого СМИ накаляют ситуацию.

Семейные тайны потомков Сталина: действительно ли правнука великого вождя оставили без квартирыИосиф Виссарионович Сталин с детьми Светланой и Василием. / Фото: РИА Новости

Жилье досталось по наследству

«Вечерка» узнала у сталиноведа Марии Кругловой, как жили и живут потомки Иосифа Сталина.

Внучка вождя, Галина Джугашвили, ушла из жизни в 2007 году от онкологического заболевания, а ее отношения с мужем, гражданином Алжира Хосином Бенсаадом, были непохожи на жизнь обычных советских людей.

— Хосин учился в СССР в МГУ, но предпочел (а может быть, его заставили — тут история очень запутанная) уехать в Алжир, — рассказывает Мария Круглова. — Жизнь отпрысков великих людей всегда интересует журналистов — так, Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина, эмигрировала в США, где и умерла в доме для престарелых. Светлана Аллилуева эмигрировала из СССР в 1967-м, когда выехала из страны в декабре 1966-го, чтобы развеять над Гангом прах своего гражданского мужа — Браджеша Сингха, исполнив его волю. Внучка же сына Сталина, Галина, в то же время познакомилась с молодым алжирцем, и на свет появился в 1971 году правнук Сталина Селим.

Однако здоровье правнука было не самым лучшим — он инвалид по слуху. Почему у молодой тогда пары не заладилась совместная жизнь — можно только догадываться, однако в начале 1970-х и особенно после того, как дочь Сталина попросила политического убежища в США, думается, что власти не хотели повторения — чтобы и внучка тоже эмигрировала. Даже брак между Галиной и Хосином власти разрешили лишь в 1974 году, через три года после рождения их сына Селима.

Но Хосин регулярно приезжал в Москву. В 2007-м, когда Галина Джугашвили (она носила фамилию Мельцер) умерла от рака, ее муж присутствовал при этом. После ее ухода отец и сын получили в наследство большую квартиру в Златоустьинском переулке. К сожалению, ни сын, ни отец не смогли найти взаимопонимание, однако в 2008 году заключили договор о взаимном пользовании жильем. Селим Бенсаад счастливо женился на Наталье Шерстяновой из Рязани. Однако подстрекаемый тележурналистами Селим решил вернуться к вопросу о квартире и еще в 2019 году заявил, что его отец создает ему невыносимые условия для проживания. Хотя никаких требований к отцу начиная с 2008 года он не предъявлял. В интервью СМИ Селим открыто заявлял, что считает эту квартиру своей и хочет в ней жить.

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