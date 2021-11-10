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Внимание, говорит метро: голоса победителей прозвучат в вагонах

Никита Бессарабов

Общество
Внимание, говорит метро: голоса победителей прозвучат в вагонах
Победители конкурса «Голос метро» (слева направо): Иван Андрюхин, Наталья Панова, Филипп Садовый / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

9 ноября в электродепо «Красная Пресня» состоялся торжественный запуск нового тематического поезда «Дальневосточный экспресс». Динамики в вагонах этого поезда заговорят голосами четырех москвичей, победивших в конкурсе «Голос метро».

За последние пять лет «Дальневосточный экспресс» запускают уже в четвертый раз. Хотя общая тема всех поездов была одинаковой, для каждого из них создавали уникальный дизайн.

В этом году появились отдельный вагон, посвященный дальневосточному гектару, вагон о работе и учебе на Дальнем Востоке и еще «вагон-ресторан». Кормить пассажиров не планируют. Зато здесь можно будет узнать рецепты дальневосточных лакомств.

— Поезд необычный. Но это не первый подобный проект. Наверное, это говорит о том, что есть определенный эффект от ежегодного запуска состава, — считает заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. — Таким образом мы развиваем потенциал внутреннего туризма, следовательно, и экономику страны. Для нас этот проект важен потому, что мы не только выполняем функцию основного транспортного перевозчика, но и даем возможность пассажирам провести время с комфортом и узнать больше нового о нашей стране.

По ее словам, в этом году запущено 19 тематических поездов. «Дальневосточный» будет ходить по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев.

Внимание, говорит метро: голоса победителей прозвучат в вагонахФото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Сопровождающими для жителей столицы в вагонах поезда станут Наталья Панова, Филипп Садовый, Иван Андрюхин и Александр Морозов. Именно их голоса будут предупреждать о закрытии дверей и напоминать о станциях прибытия.

Филипп Садовый признается, что для него участие в таком проекте — это осуществление детской мечты.

— Я очень люблю столичное метро. Мы с друзьями интересуемся его историей. Смотрим, какие появляются поезда. Мне нравится, как звучат голоса дикторов. Сначала, когда выпал такой шанс, я отнесся к конкурсу несерьезно. Но очень обрадовался, попав в список победителей.

Наталья Панова — певица, солистка ансамбля. Сейчас она преподает вокал, организует концерты своим ученикам.

— Заявку на участие я подала за несколько минут до окончания приема, — рассказывает Наталья. — Родные, знакомые и коллеги радуются за меня. Некоторые из них не пользуются общественным транспортом, но намерены спуститься в метро, чтобы услышать мой голос.

ЦИФРА

10 участников конкурса вышли в финал из более чем 800 претендентов. Победителями стали четверо.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Победителей конкурса выбирали преподаватели школы «Останкино» и действующие голоса Московского метрополитена — дикторы Алексей Россошанский и Юлия Романова-Кутьина.

КСТАТИ

Первым тематическим составом в подземке стал «Женский поезд имени 8 Марта». Он курсировал по Сокольнической линии примерно до 1975 года.

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