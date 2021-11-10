Как московские рестораторы помогают врачам

Кафе-столовая в МГСУ готовит еду для медиков из «красной» зоны. Директор по производству Евгений Дегасюк и сотрудница предприятия Сарина Белекова показывают меню на день: плов, салаты, гарнир и соусы / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

10 ноября в столичном Департаменте торговли и услуг рассказали о поддержке рестораторов. Общепит признан одной из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.

В департаменте сообщили: до 1 декабря город собирает заявки на оказание финансовой поддержки организациям в сфере общественного питания на коммунальные платежи за третий квартал текущего года. Есть и другая, уже федеральная программа, которая помогает предпринимателям получить льготный кредит.

Предпочтение в обоих случаях отдаются малому и среднему бизнесу, в том числе и в сфере общепита.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой, ключевое условие участия в программе остается прежним: компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90 процентов. Этот показатель будет контролироваться через данные Федеральной налоговой службы.

Что касается столичных рестораторов, то они отмечают: в сложившейся ситуации любая помощь очень важна. Сами представители отрасли не раз протягивали руку и горячий обед тем, кто борется за жизнь и здоровье других. С весны прошлого года в Москве действует программа, которая помогла столичным ресторанам поставлять питание медикам в «красные» зоны.

Например, столовые Московского государственного строительного университета, которые обслуживали преподавателей и студентов. Но в пандемию персонал наладил выпуск горячего питания для врачей, которые трудились в столичных больницах, борясь с опасным заболеванием. Сейчас они снабжают специалистов временного госпиталя на ВДНХ.

— Для этого нам пришлось переоснастить свои текущие мощности, закупить новое оборудование, протестировать различные системы упаковки и доставки, — рассказывает ресторатор Роман Рожниковский. — Тем более что к еде для медиков особые требования: ее нужно не только приготовить, но также упаковать, перевезти и сохранять какое-то время в больницах. Мы пересмотрели всю внутреннюю организацию работы предприятия.

Меню для медиков подбиралось особенное.

— Хотелось их порадовать, — отмечает ресторатор. — За день мы отправляли 24 наименования готовых блюд: салаты, супы, горячее, а также выпечку. Ее рецептуру придумал наш кондитерский цех.

С апреля прошлого года к программе присоединились и другие рестораны города.

— Самые популярные хиты ресторанной и так называемой домашней кухни: пожарская котлета, запеканка, оладьи, — рассказал об опыте ряда московских ресторанов, объединенных в один проект, генеральный управляющий Александр Зайцев. — Мы старались готовить сбалансированные питательные блюда, в которых содержится меньше соли и специй — чтобы от них не хотелось постоянно пить.

Ежедневно оба вышеназванных кулинарных проекта отправляли 2–2,5 тысячи порций горячей еды медикам — с наилучшими пожеланиями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущетсвенно-земельных отношений:

— Малый и средний бизнес может получить льготные кредиты в размере до 300 миллионов рублей. Предприниматель в течение первых шести месяцев будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в последующие 12 месяцев он сможет возвращать равными долями кредит и проценты. Заявки принимают с 1 ноября по 15 декабря. Выплаты начнутся с 15 ноября.