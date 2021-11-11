Как быстро продать машину в день обращения

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда необходимо быстро продать автомобиль, например, если не хватает средств на покупку новой машины. Сделать это можно самостоятельно или через посредника. Что именно требуется в первом и втором случае — читайте в этой статье.

Как продать авто самому

В первую очередь приведите машину в товарный вид. Помойте ее, выбросите весь мусор и по возможности сделайте химчистку салона. Если есть какие-то мелкие неисправности, почините их. Такая подготовка повысит стоимость автомобиля и позволит быстрее найти лояльного покупателя.

Продать машину можно через знакомых или через интернет. Во втором случае подайте объявление на специализированных ресурсах. Укажите желаемую, но реальную цену, а также подробное описание — марку, модель, год выпуска, пробег, техническое состояние и внешний вид машины. О дефектах тоже придется написать, иначе многие просмотры могут закончиться ничем. Не забудьте опубликовать несколько хороших фотографий.

Как продать автомобиль по срочному выкупу

Срочным выкупом машин, в том числе б/у, битых и грузовых, занимаются автосалоны, автоломбарды и другие специализирующиеся на этом организации.

Преимущества услуг таких компаний:

— экономия времени;

— получение денег сразу — наличными или на карту;

— возможность обмена авто по системе трейд-ин;

— юридическое сопровождение сделки;

— возможность продать автомобиль почти в любом состоянии.

К недостаткам относится тот факт, что за ТС получится выручить на 10–15 процентов меньше его среднерыночной стоимости.

Какую машину можно продать через компанию по срочному выкупу?

Чтобы воспользоваться услугой «срочный выкуп авто», нужно быть законным владельцем машины или действовать на основании генеральной доверенности собственника. Если авто сдается после ДТП, не должно быть серьезных повреждений, влияющих на геометрию кузова.

Машина должна быть юридически «чистой». Ее стоимость обычно назначается на основе возраста и пробега машины, наличия и типа дефектов, участия авто в авариях, вида и состояния кузова, салона. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке https://skupkavto.ru.

Для сделки нужны следующие документы:

— паспорт гражданина РФ;

— генеральная доверенность, если вы не собственник;

— паспорт ТС;

— свидетельство о регистрации автомобиля, если не сняли его с учета;

— все комплекты ключей.

Этапы сделки

После того, как вы оставили заявку на сайте специализированной компании, вам перезвонят и проведут предварительную оценку ТС. Это занимает максимум 15 минут. По итогу вам назовут возможную цену.

Затем специалист организации приезжает на место стоянки авто для объективной оценки. Он проверит марку и модель, модификацию, год выпуска, пробег, состояние салона и другие характеристики машины. После осмотра продавец и представитель компании обсуждают финальную цену.

Если обе стороны согласились со стоимостью, они подписывают договор купли-продажи. Оценщик оставляет аванс и договаривается об удобном времени, чтобы произвести полный расчет и забрать автомобиль на эвакуаторе.

При выборе компании, которая занимается срочным выкупом машин, обращайте внимание на:

— опыт работы на рынке;

— наличие офиса и внушительного штата сотрудников с экспертами-оценщиками и юристами;

— наличие лицензий у специалистов, которые занимаются оценкой стоимости авто и юридическим сопровождением сделки.

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