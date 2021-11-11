Как и когда подавать уведомление о КИК

Фото: Пелагея Замятина, «Вечерняя Москва»

Контролируемая иностранная компания — организация, некоторой частью которой владеют налоговые резиденты той или иной страны. Другое определение подразумевает под КИК иностранную структуру, в которой юрлицо не создается.

Кто считается контролирующим лицом КИК в РФ?

Существует три ситуации, когда гражданин контролирует иностранную компанию:

— он прямо или косвенное участвует в организации более чем на двадцать пять процентов;

— он контролирует компанию в собственных интересах или в интересах мужа/жены и детей, не достигших совершеннолетия;

— он прямо или косвенно участвует более чем на десять процентов, при этом доля участия налоговых резидентов РФ составляет свыше пятидесяти процентов.

Каким образом можно подать уведомление?

Существует несколько способов подачи уведомления. Гражданин может выбрать для себя более удобный. Во-первых, он имеет право обратиться с подачей уведомления о КИК лично в налоговую инспекцию по месту своего жительства. Во-вторых, это можно сделать через представителя, у которого обязательно должна быть доверенность, заверенная у нотариуса. В-третьих, существует возможность отправить уведомление по почте, но важно, отправить ценное письмо с описью вложения. Это позволит избежать возможных проблем с потерей документов.

Кроме того, уведомление можно подать в электронном виде, используя функционал личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС. В ЛК нужно выбрать «Жизненные ситуации», затем нажать на вкладку «Иностранные организации (Структуры)». После следует перейти на пункт «Уведомление о контролируемых иностранных компаниях».

Важно запомнить: документ предоставляется не позже 20 марта года, который следует за налоговым периодом, когда доля прибыли компании подлежит учету.

Какую информацию указывать в поданных бумагах?

— временной промежуток, за который подается документ;

— наименование компании;

— долю участия налогоплательщика в КИК;

— основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом;

— другие данные.

Чтобы не забыть указать тут или иную информацию, а также не ошибиться в заполнении уведомления, лучше обратиться к специалисту. Он поможет правильно собрать все бумаги, подать их в инспекцию и поможет избежать серьезных штрафов за различного рода нарушения или неточности.

Например, если уведомление подали позже срока, то придется заплатить пятисот тысяч рублей по каждой компании, информацию о которой не предоставили.

За ошибки, которые допустили при заполнении уведомления, тоже полагается штраф. Он составляет пятьсот тысяч рублей по каждой организации, в отношении которой предоставили неверные данные.

Помимо этого, существует денежная санкция за непредоставление подтверждающих документов — аудиторского заключения или финансовой отчетности, он составляет пятьсот тысяч рублей.

За неуплату физлицом налога с прибыли компании придется выплатить двадцать процентов от неуплаченной суммы. При этом выплата должна быть не менее ста тысяч рублей.

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