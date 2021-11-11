Комсомолки, машинистки и просто красавицы

Фото: Архив «Вечерней Москвы»

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерняя Москва» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В пятницу, 4 ноября 1938 года, читатели «Вечерней Москвы» узнали, что поезда метро начали водить и девушки.

Газета сообщила, что женщины-машинисты в прямом смысле появились из-под земли.

«Прославленные проходчицы не захотели оставлять трассу, которую они прокладывали под московскими улицами, и остались работать на метрополитене. Пассажир увидел корректных дежурных по станции в форменках и синих беретах с эмблемой метро», — писала «Вечерка».

Сама история началась за два года до публикации материала.

«В 1936 году первые три девушки — Макарычева, Пинчук и Блинова — выдержали экзамен на начальника поезда. Начальник поезда на метро — это «завтрашний» машинист. Вскоре все три девушки стали управлять поездами», — сообщала подробности «ВМ».

В 1938 году в метро машинистами и начальниками поездов работали уже 20 женщин. А соответствующие курсы проходили новые группы девушек.

Сегодня такие материалы назвали бы победой феминистского движения, в то время о таком никто не думал. Однако спор с мужчинами все-таки произошел.

«Секретарь комитета машинист Перова сказала трем комсомолкам, тоже машинистам, что им следовало бы работать вместе:

— Почему бы нам не вызвать мужской комсомольский поезд на соревнование?»

Это было в духе времени. Имелся и соответствующий повод — 20-летие существования комсомольской организации. Такие даты в СССР было принято отмечать отчетами о трудовых и производственных достижениях. В чем же состояла суть соревнования между мужскими и женскими комсомольскими коллективами?

«Бригады обязались сэкономить электроэнергию, присутствовать при периодическом ремонте состава и вести поезд без малейших перебоев», — сообщала «Вечерка». И важное добавление: «Комсомолки старательно исполняют все пункты договора». К моменту выхода материала женская поездная бригада отработала уже месяц.

Заканчивался материал на торжественной ноте.

«По освещенным мягким светом магистралям подземной дороги быстро мчатся поезда, среди них и поезд нашей четверки комсомолок».

Автор немного преувеличил. Тоннели метро освещаются фарами поездов. Их свет все-таки трудно назвать мягким.

ЦИФРА

12 первых женщин-машинистов приступили к работе в Московском метрополитене с 1 января этого года.

КСТАТИ

Долгое время женщины не допускались до управления поездами. Эта работа считалась вредной. Изменения произошли в январе 2021 года, когда Министерство труда России вновь разрешило женщинам управлять поездами, не исключая при этом и составы метро.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Первой женщиной-машинистом в Советском Союзе стала Зинаида Троицкая. Она начала водить поезда по железной дороге, а после войны была переведена в метрополитен, где работала до 1974 года.