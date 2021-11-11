Актриса Елена Лотова: Стала каскадером

Актриса Елена Лотова на премьере фильма режиссера Андрея Кравчука «Союз Спасения» / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актриса театра и кино Елена Лотова.

В конце октября на телеканале ТВЦ стартовала премьера сериала «Проклятие брачного договора». Одну из главных ролей исполнила Елена Лотова, а в Московском драматическом театре «Человек» у нее сразу две премьеры. О своем первом опыте комедийной игры в кино, театре и любви к Москве актриса рассказала «Вечерней Москве».

— Елена, как пришли в профессию?

— Подростком посмотрела фильм «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». И мне безумно понравилось голубое платье героини на балу. Расспросила маму, что это за профессия такая, в которой можно носить красивые платья. Вдохновилась и подала документы в Институт имени Щепкина — и поступила.

— Работа в театре отличается от кино?

— Кино — это крупный план и точечная работа. Театр — общий план, но совершенно другая глубина существования.

— Есть в столице места, которые особенно дороги?

— Неглинная и ее окрестности: училась четыре года в Щепке, и во время перерывов между занятиями гуляла рядом.

— Метро пользуетесь?

— Конечно! Наше метро очень красивое, ни в какое сравнение не идет с подземкой Парижа, например, где все очень запутано и грязно.

— Расскажите о своей роли в сериале «Проклятие брачного договора».

— В нем я играла переводчицу Дину. Это моя первая комедийная роль и интересный опыт. Кстати, снимала сериал очень талантливая и слаженная команда. Это было удивительное время.

— Над чем сейчас работаете в театре?

— В Московском драматическом театре «Человек» я играю в двух премьерных спектаклях. Это «Философ Омский» и постановка режиссера Скворцова «Ноу Нейм Проджект» моя героиня Лена — очень сложная, глубокая девушка, которая, будучи профессиональной актрисой, специально создала образ легкомысленной особы, который приносит деньги и популярность.

— Вы занимались рукопашным боем и фехтованием?

— Я окончила Институт им. Щепкина в 2009 году, в разгар мирового кризиса. С работой было туго, и, вспоминая слова педагога Людмилы Николаевны Новиковой о том, что актеру важно обладать знаниями, которых нет у других, записалась на курсы каскадеров. Как каскадер снялась в одном фильме.

— Были ли у вас с мужем совместные проекты?

— Мы с ним познакомились как раз на съемках сериала «Катина любовь».

— Какие любимые роли в кино?

— Вера Лещенко из сериала «Петр Лещенко. Все, что было», Ольга Марицкая из «Три дня до весны» и Тася из проекта «Деньги».

— Чем увлекаетесь?

— Люблю готовить, читать, путешествовать. Еще занимаюсь большим теннисом.

— Чем вскоре порадуете своих поклонников?

— В театре «Человек» 12 ноября премьера спектакля «Ноу Нейм Проджект», а 13 ноября — «Философ омский». В кино жду премьер сериалов «Чернобыль» режиссера Алексея Мурадова, «Только по любви», который мы недавно сняли для канала «Домашний», и сериал «Союз Спасения. Время гнева», режиссер Никита Высоцкий, показ которого запланирован на февраль 2022 года на платформе KION.

ДОСЬЕ

Родилась 11 августа 1988 года в Казахстане. В возрасте 8 лет вместе с семьей переехала в Россию. В 2009 году окончила ВТУ им. Щепкина. За фильм «Три дня до весны» получила несколько наград в категории «Лучшая женская роль». Замужем за актером Александром Зельским. С 2020 года служит в Московском драматическом театре «Человек».