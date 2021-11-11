Поездка для умников: победители этнографической олимпиады получили призы

Студентка Юлия Мельник с дипломом / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Пятерка лидеров этноолимпиады «Москва — столица многонациональной России» отправится в познавательное путешествие.

В столице подвели итоги Московской этнографической олимпиады. Абсолютным лидером, набравшим наибольшее количество баллов, стал студент столичного Института радио и телевидения Александр Жаров, но он не смог прийти на церемонию награждения. А вот другие призеры принимали поздравления.

— Я живу в Москве семь лет, сама молдаванка, — говорит попавшая в первую пятерку студентка третьего курса юридического колледжа Юлия Мельник.— У меня много друзей разных национальностей.

Многонациональный круг общения и у другого победителя этноолимпиады, студента второго курса магистратуры исторического факультета МГУ Павла Боева из Белоруссии:

— Я часто встречаюсь с представителями разных национальностей, и мне очень нравится узнавать традиции, обычаи, мифы других народов. Мне кажется, чем больше мы узнаем друг о друге, тем ближе становимся.

Всем пяти победителям вручили двухдневные путевки на двоих в парк-музей «Этномир».

В этом году в этноолимпиаде состязались учащиеся 13 вузов и колледжей, в том числе трех региональных.

— Мы подключаем региональные учебные заведения, чтобы пробудить интерес к изучению традиций разных народов у большего числа ребят, — рассказывает руководитель Центра содействия межнациональному образованию «Этносфера» Елена Омельченко.— Ведь олимпиада помогает погрузиться в культуру народов, проживающих в России, расширяет кругозор, повышает уровень этнокультурной грамотности. Одним награждением организаторы не ограничились.

— Мы провели для отличившихся на олимпиаде студентов семинар «Создание этнокультурного проекта», — поясняет профессор Московского педагогического университета Анна Шевцова. — Участники еще раз доказали, что их высокие результаты — не случайны. За несколько минут они разработали концепцию проекта для определенной аудитории, предложив организовать театр национальных танцев. Придумали способы его продвижения в соцсетях и пути реализации. Эти идеи можно использовать в реальности.