Умеют хранить культуру и семейные ценности

Любовь Машкова и артисты в костюмах ростовых кукол на цыганском фестивале / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице прошел фестиваль «Цыгане под небом России». Гости праздника увидели выставку картин, кукольный спектакль, концерт, а также поучаствовали в мастер-классах.

В концертном зале «Измайлово» поют гитары, артистки в цыганских юбках кружат в зажигательном танце, зрители хлопают в такт.

— В моей семье очень бережно хранят цыганские традиции, — говорит молодой артист Ян Масальский. — Я с детства танцую, выступаю, и мне нравится знакомить с нашей культурой представителей других народов. Увы, о цыганах много мифов, созданных в прошлом. Хочется, чтобы нас узнали по-настоящему.

Действительно, кто-то и сейчас обходит цыган стороной, боясь потерять деньги и украшения.

— Мы живем в XXI веке, а некоторые до сих пор припоминают нам то, что было в средневековье, — отмечает председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. — А в наше время среди цыган много людей, добившихся больших высот в разных сферах деятельности: это врачи и академики, педагоги и артисты. Мы очень гордимся своей культурой, но нас интересуют и другие аспекты жизни. Например, свой фестиваль мы начали с заседания круглого стола о молодежных инициативах в области трудовой занятности, спорта и развития технологий, и нам есть что сказать по этой теме.

В фойе зала прошла выставка картин цыганских художников, а также фотографий и документов по истории цыганского народа.

— По крови я русский, — признается директор единственного в России цыганского музея Сергей Андреев из Костромы. — Но я давно собираю все, что связано с цыганской культурой, историей, традициями. Экспонатов накопилось так много, что я открыл частный музей. Хочу, чтобы все посетители поняли, какой цыгане веселый, дружный народ, сумевший сохранить свою культуру и семейные ценности.