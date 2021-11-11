На диктант пришли, как на праздник
Столица присоединилась к Большому этнографическому диктанту. В нем приняли участие свыше ста тысяч москвичей.
Из-за пандемии ежегодная международная акция проходила преимущественно в онлайн-формате. Очно в столице работали только две площадки. Главная федеральная в Особняке на Волхонке и главная столичная — в Московском доме национальностей.
— Всего пришли порядка 30 человек, хотя желающих было гораздо больше, — рассказывает о работе столичной площадки главный координатор штаба диктанта Хатам Хатамов. — Но из-за социальной дистанции, места для очного участия ограничены. Самому младшему участнику 10 лет. Людям старше 60 пришлось писать диктант онлайн.
В акции приняли участие представители общественных организаций и землячеств, а также национальных диаспор. Участники из татарской общины, арабской, казахской, ингушской диаспор пришли в национальных костюмах.
— Диктант — это праздник, — отметила ведущая диктанта журналист Ирада Зейналова. — И мы отмечаем его вместе и дружно.