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На диктант пришли, как на праздник

Альфия Камилова

Общество
На диктант пришли, как на праздник
Амина Миджиева (на переднем плане) отвечает на вопросы Большого этнографического диктанта. В этом году акция пройдет онлайн/ Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Столица присоединилась к Большому этнографическому диктанту. В нем приняли участие свыше ста тысяч москвичей.

Из-за пандемии ежегодная международная акция проходила преимущественно в онлайн-формате. Очно в столице работали только две площадки. Главная федеральная в Особняке на Волхонке и главная столичная — в Московском доме национальностей.

— Всего пришли порядка 30 человек, хотя желающих было гораздо больше, — рассказывает о работе столичной площадки главный координатор штаба диктанта Хатам Хатамов. — Но из-за социальной дистанции, места для очного участия ограничены. Самому младшему участнику 10 лет. Людям старше 60 пришлось писать диктант онлайн.

В акции приняли участие представители общественных организаций и землячеств, а также национальных диаспор. Участники из татарской общины, арабской, казахской, ингушской диаспор пришли в национальных костюмах.

— Диктант — это праздник, — отметила ведущая диктанта журналист Ирада Зейналова. — И мы отмечаем его вместе и дружно.

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