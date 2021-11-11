Проверять здоровье пора дистанционно

Фото: Пресс-служба MedPoint24

Цифровые технологии проникли всюду. Медицина — не исключение. В Москве давно внедрены электронные медицинские карты и запись к врачам через интернет. Лекарства мы тоже научились покупать в Сети. Активно развивается телемедицина — когда с доктором вы общаетесь онлайн. Олег Краус, председатель совета директоров компании по проведению предрейсовых медицинских осмотров компании MedPoint24, считает, что нужно пойти дальше и, в частности, принять закон о дистанционных медицинских осмотрах водителей с использованием цифровых технологий.

Каждому шоферу — по фельдшеру?

Сегодня, как известно, водитель обязан проходить предрейсовый осмотр. У него проверяют давление, наличие в крови алкоголя и ряд других параметров. Проблема в том, что водителей много: сейчас в России это одна из самых распространенных профессий. И фельдшеров на всех просто не хватает. Во всяком случае для качественного оперативного осмотра.

— Если посмотреть документы, то может выясниться, что у огромного числа водителей, которые проходят осмотр в медкабинетах с фельдшером в своих организациях, — давление 120/80. А этого просто быть не может! Ведь и организм у каждого свой, и состояние его тоже отличается, — рассуждает Олег Олегович. — Это значит, что осмотр либо просто проводился номинально, либо водитель сам за себя заполнил отметку о допуске.

Вторая проблема заключается в том, что на небольших автотранспортных предприятиях в отдаленных районах зачастую работают, как правило, всего несколько водителей — чаще всего, не более пяти. Их объективно мало, они выходят в рейсы в разное время. Проверять каждого из них очно перед выездом по-настоящему, а не на бумаге, чрезвычайно затруднительно и накладно. В таких случаях предрейсовый осмотр нередко носит формальный характер. Его, по сути, нет, потому что к каждому отдельному водителю фельдшера не приставишь!

И что делать?

Проверяем дистанционно

— В нашем случае водитель не сталкивается физически с фельдшером лицом к лицу. Медицинские показатели передаются по Сети через автоматизированную систему MedPoint 24. Она внешне чем-то напоминает банкомат, оборудована двумя камерами, алкотестером, термометром, тонометром и термопринтером для печати штампов в путевой лист, — рассказывает Олег Краус. — Водитель авторизуется — у него, например, может быть корпоративная карточка СКУД — системы контроля и управления доступом, выданная компанией. Или же он может вводить свой табельный номер. Затем под видеоконтролем водитель самостоятельно проходит процедуры осмотра (измерение артериального давления, частоты пульса, температуры и содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе). На это требуется минуты полторы времени. Полученная информация анализируется фельдшером удаленно.

Как рассказал Олег Олегович, в его компании сейчас трудятся около ста фельдшеров, которые в режиме реального времени обрабатывают бесконечный поток предрейсовых осмотров. — Фельдшер своими глазами проверяет, тот ли это человек (у медика есть эталонная фотография), действительно ли он в кадре, он ли надевал манжеты для измерения давления, он ли дул в алкотестер, не было ли в кадре других людей, — пояснил Олег Краус. — Фельдшер также визуально осматривает самого водителя, как он сегодня выглядит, как ведет себя, и так далее. А еще у него есть доступ к предыдущим осмотрам и данным водителя, он может быстро выяснить динамику состояния человека. После этого фельдшер принимает решение — допускать сотрудника на линию или в смену или не допускать и подписывает его электронной цифровой подписью. Для водителя распечатывается стикер с отметкой — «Допущен» или «Не допущен» (в зависимости от результатов осмотра). Если «Допущен», то водитель наклеивает его на путевой лист и едет. Такой же алгоритм используется и для работников опасных производств перед выходом на объект.

Казалось бы — проблем никаких. Предрейсовый осмотр с использованием цифровых технологий обходится куда дешевле обычного. Он резко снижает влияние «человеческого фактора». К тому же более доступен и удобен для пользователя — может проводиться везде, где есть интернет и соответствующее оборудование. Казалось бы: все компании давно должны на него перейти! Но не все так просто.

Гипертоники за рулем: это плохо, но лечится

Пока, увы, широко используется старая система очных осмотров со всеми ее несовершенствами.

— Это открыто не говорится, и с нами официально никто никогда не поделится подобной информацией, но очевидно, что есть прямая связь между аварийностью на дорогах и состоянием здоровья водительского персонала, — рассказывает Олег Краус. — И эта аварийность во многом обусловлена влиянием человеческого фактора, который мы как раз пытаемся исключить.

Впрочем, как пояснил эксперт, есть примеры успешного преодоления проблемы.

— Когда клиент хочет попробовать нашу технологию, он дает нам, например, пару точек и 100 водителей. Мы ставим наши комплексы, начинаем работать. В первый день — 50 процентов недопусков водителей в рейс. Спишем на то, что они все волновались, никогда раньше не видели приборов. Во второй день — 40 процентов недопусков, в третий — 30 процентов. И далее этот показатель чаще всего перестает снижаться, оставаясь примерно на том же уровне. Через какое-то время выясняется, что в компании 30 процентов водителей — гипертоники, и они даже не знают об этом. Потому что их досконально не осматривали перед выпуском в рейс! — рассказывает Олег Олегович. —Вообще, как показывает практика, в очень хороших компаниях доля гипертоников, выявляемых нашей системой, — 5–7 процентов. В обычной компании — от четверти до трети. Увидев результаты пилотных проектов, я понял, что, внедряя нашу технологию, мы как минимум расскажем работодателю, что у водителя гипертония. Да и сам водитель о своем заболевании узнает.

Ну хотя бы потому, что найти нового водителя сейчас непросто. Более того, водителям с умеренной гипертонией допустимо выходить в рейс: кардиолог разрешает работать, если давление выше нормативного на 10–20 единиц, но человек принимает препараты, которые его понижают.

По словам эксперта, есть второй очень важный момент.

— Водители сами, узнав, что они гипертоники, начинают интересоваться, как же им привести давление в норму, — рассказывает Олег Краус. — Они, например, перестают пить перед сменой энергетики, кофе, крепкий чай. Гипотоники, соответственно, отказываются от других вредных для них привычек. Получается хорошая обратная связь, люди начинает следить за своим здоровьем!

Нужен отдельный закон

Что самое интересное — система телемедицинского освидетельствования водителей не одобрена, но и не запрещена Минздравом России.

— Есть 835-й приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, в котором говорится, что должен быть проведен визуальный осмотр водителя. Но нигде не сказано, что сам водитель должен при этом находиться на расстоянии вытянутой руки от осматривающего его специалиста, — рассказывает Олег Краус. — И нигде не сказано, что запрещен удаленный визуальный осмотр. Подобного рода осмотры просто не прописаны в нормативно-правовых актах. Эта неурегулированность беспокоит некоторых клиентов. Но очень многие считают, что текущая нехватка законодательной базы не является причиной для того, чтобы не использовать удобную и перспективную технологию. Тем более, те компании, которые уже сейчас применяют автоматизированные системы для проведения осмотров, на практике убедились, что данная технология снижает риски и благоприятно сказывается на состоянии здоровья трудового коллектива. В качестве примера можно привести нашего клиента — Мострансавто.

Насколько мы знаем, сейчас идет очень активная дискуссия, в том числе в Госдуме, и экспертами высказываются многочисленные аргументы в пользу того, что систему надо легитимизировать. Понятно, что предстоит большая нормотворческая работа. Понятно, что необходима адаптация всех нормативных документов под новые, «цифровые» реалии. Но, на мой взгляд, успешно пройти этот непростой путь очень важно, поскольку речь идет о здоровье и безопасности граждан.

Андрей Звонков, врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет «Скорая», рассуждает:

— Телемедицину в предрейсовом осмотре водителей уже давно пора вводить. Ведь этот осмотр — чисто механическая история. Проверить давление, оценить, есть ли в крови алкоголь, «заглянуть» в глаза способен и компьютер. Задача фельдшера — только проследить, чтобы компьютер не попытались обмануть. А у нас медики, которых и так остро не хватает, вместо того чтобы помогать больным, а то и спасать жизни, целый день сидят и общаются с водителями. Зачем? Для чего? Какой вообще сейчас век на дворе?

Михаил Коневский, врач Института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, пояснил:

— Совершенно не удивлен, что каждый четвертый водитель — гипертоник: среди них много возрастных людей. Телемедицину поддерживаю двумя руками, потому что сам консультирую на расстоянии с 1998 года, и пока ни разу не ошибся. Другой вопрос, что нужна правильная электроника. У нас ведь доходит до анекдота. Приезжаем на вызов к дедушке — критически высокое давление. А он по квартире чуть не бегает и вполне себе бодр. Чем, спрашиваю, мерили? Дедушка показывает электронный тонометр. Перепроверяем обычным, старым, а он показывает 130–140/80–90. Значит что? Электроника врет. Но если приборы тщательнейшее проверять и сертифицировать, то, думаю, эту проблему можно решить.

Вывод очевиден: для прохождения реального, а не номинального предрейсового осмотра нужно применять цифровые технологии. Если, конечно, мы хотим, чтобы за рулем сидели здоровые водители, которых не «хватит удар» прямо на рабочем месте. В общем, вопрос пора решать. Ведь он касается нашей с вами безопасности!