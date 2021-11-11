«Традиции — часть истории»: создатель «Спутника V» Александр Гинцбург считает важным сохранение национальной культуры

Александр Гинцбург на церемонии вручения премии Российского еврейского конгресса / Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На 25-летии Российского еврейского конгресса вручили премии людям, чья деятельность оказала большое влияние на мир. Одним из них стал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, создавший со своей командой первую вакцину от коронавируса. Ученый, отметивший 10 ноября свой 70-летний юбилей, ответил на вопросы «Вечерней Москвы».

— Александр Леонидович, в вашей семье соблюдаются еврейские традиции и обычаи? Насколько это для вас важно?

— Я с большим интересом и почтением отношусь к любым национальным и религиозным традициям, но только в историческом разрезе. Все это мне безумно интересно, и все, что касается этого, я изучаю, читаю, слушаю. Все мои предки, в третьем-четвертом поколениях, которых я знаю, также относились с почтением к истории страны, мировой истории и с большим уважением ко всем религиям, в том числе и к иудаизму. И, конечно же, к еврейской истории, которую, безусловно, надо знать, причем как хорошие, так и страшные ее моменты, и передавать эти знания детям.

— А что такое еврейское воспитание, на ваш взгляд? Каким оно было в вашей семье?

— Специального воспитания ни у меня, ни у детей, ни у моих внуков нет. Кроме как, повторюсь, воспитывалось уважение к национальной и мировой истории.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

— Из блюд еврейской кухни какие-то можете выделить? Что вам особенно нравится?

— Ну, конечно, фаршированный карп.

— А из праздников национальных что-то отмечаете?

— В студенческие годы мои многочисленные друзья неоднократно водили меня в синагогу на Новый год, и мне это очень нравилось, там всегда было очень весело и интересно. Сейчас я туда не хожу, как и на другие праздники, и в принципе ничего не отмечаю, кроме Нового года у себя дома, потому что просто нет на это времени.

— Вы были в Израиле?

— Да, раз пять-шесть был и в качестве туриста, и приезжал в гости к своей двоюродной сестре, она профессор математики, многие годы там жила.

— Москва — многонациональный город. Нужно ли представителям разных народов и культур объединяться и вести какую-то деятельность для сохранения своих традиций, как вы считаете?

— Безусловно, сохранение традиций — это очень интересно, правильно, и мне кажется, к этому надо относиться только положительно и поддерживать это. К сожалению, я не всегда имею возможность в этом участвовать, потому что мое хобби — это моя работа, и наоборот.

ДОСЬЕ

Александр Гинцбург родился 10 ноября 1951 года в Москве. В 1974-м окончил биолого-почвенный факультет МГУ. В Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи пришел в 1984-м,через 15 лет стал его директором. Академик РАН. В 2020 году ученый с коллегами разработал первую в мире вакцину от СOVID-19 «Спутник V». На днях за заслуги в медицине он удостоен ордена Александра Невского.