Спят усталые сурки: животные Московского зоопарка постепенно впадают в спячку

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Обитатели Московского зоопарка готовятся к зиме: обустраивают свои жилища к холодам, набирают вес. А некоторые уже спят и видят сны. Какие животные ушли в спячку, «Вечерней Москве» рассказал ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих Московского зоопарка Филипп Тумасьян.

В этом году животные в спячку ушли быстрее обычного. Это произошло из-за заморозков. Звери заснули в начале октября, хотя обычно это происходит к концу месяца или в начале ноября. К спячке они готовятся во многом нашими усилиями. Мы меняем состав кормов на более питательный и жирный — увеличиваем количество семечек и орехов. Имитируем изменения в питании, с которыми они столкнулись бы в дикой природе.

Фото: Pixabay

Белогрудые ежи утепляют жилище

Эти обитатели зоопарка еще только готовятся к спячке: набирают вес и утепляют свои норки, выстилая их сухими листьями. Во время сна температура их тела снизится до 1,8 градуса.

Фото: Pixabay / Susanne Jutzeler, suju-foto

Сурки по нормам

Уже по традиции сурки уснули в зоопарке самыми первыми. К концу сентября двое из трех зверьков уже ушли на зимовку, а самец Арчи еще бродил по вольеру. Но тоже долго не продержался и заснул. Зверьки спят в своих норках в уличных вольерах. За время спячки они могут потерять одну треть своего веса.

Фото: moscowzoo.ru / Московский зоопарк

Соня-полчок на улице

Для сонь каких-то особых условий сотрудники зоопарка не создают. Все же их природная среда обитания очень близка к тому температурному режиму, который наблюдается в столице зимой. Поэтому зимуют они на улице, чаще всего в дуплах деревьев. В этом году сони уснули в ноябре, что на месяц раньше, чем в прошлом. Считается, что это может быть знаком суровой зимы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Тушканчики в холодильнике

Эти животные в природе устраивают себе сложные и глубокие норы на глубине в полтора метра. В зоопарке такие условия соблюсти невозможно, поэтому зиму тушканчики проводят... в холодильниках. Их регулярно будут взвешивать и при быстром сбросе веса (что происходит редко) зверьков разбудят и откормят. Кстати, частота их сердцебиения снижается с 300 до 5–6 ударов в минуту.

Фото: Pixabay

Енотовидная собака Буба уйдет в домик

Еноты тоже пока не уснули, но скоро сделают это. На зиму они собираются все вместе в один домик, чтобы там спать, согревая друг друга. В отличие от других обитателей, они могут изредка просыпаться для того, чтобы проверить, не пропустили ли они приход весны.