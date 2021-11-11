Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спят усталые сурки: животные Московского зоопарка постепенно впадают в спячку

Юлия Панова

Общество
Спят усталые сурки: животные Московского зоопарка постепенно впадают в спячку
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Обитатели Московского зоопарка готовятся к зиме: обустраивают свои жилища к холодам, набирают вес. А некоторые уже спят и видят сны. Какие животные ушли в спячку, «Вечерней Москве» рассказал ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих Московского зоопарка Филипп Тумасьян.

В этом году животные в спячку ушли быстрее обычного. Это произошло из-за заморозков. Звери заснули в начале октября, хотя обычно это происходит к концу месяца или в начале ноября. К спячке они готовятся во многом нашими усилиями. Мы меняем состав кормов на более питательный и жирный — увеличиваем количество семечек и орехов. Имитируем изменения в питании, с которыми они столкнулись бы в дикой природе.

Спят усталые сурки: животные Московского зоопарка постепенно впадают в спячкуФото: Pixabay

Белогрудые ежи утепляют жилище

Эти обитатели зоопарка еще только готовятся к спячке: набирают вес и утепляют свои норки, выстилая их сухими листьями. Во время сна температура их тела снизится до 1,8 градуса.

Спят усталые сурки: животные Московского зоопарка постепенно впадают в спячкуФото: Pixabay / Susanne Jutzeler, suju-foto

Сурки по нормам

Уже по традиции сурки уснули в зоопарке самыми первыми. К концу сентября двое из трех зверьков уже ушли на зимовку, а самец Арчи еще бродил по вольеру. Но тоже долго не продержался и заснул. Зверьки спят в своих норках в уличных вольерах. За время спячки они могут потерять одну треть своего веса.

Спят усталые сурки: животные Московского зоопарка постепенно впадают в спячкуФото: moscowzoo.ru / Московский зоопарк

Соня-полчок на улице

Для сонь каких-то особых условий сотрудники зоопарка не создают. Все же их природная среда обитания очень близка к тому температурному режиму, который наблюдается в столице зимой. Поэтому зимуют они на улице, чаще всего в дуплах деревьев. В этом году сони уснули в ноябре, что на месяц раньше, чем в прошлом. Считается, что это может быть знаком суровой зимы.

Спят усталые сурки: животные Московского зоопарка постепенно впадают в спячкуФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Тушканчики в холодильнике

Эти животные в природе устраивают себе сложные и глубокие норы на глубине в полтора метра. В зоопарке такие условия соблюсти невозможно, поэтому зиму тушканчики проводят... в холодильниках. Их регулярно будут взвешивать и при быстром сбросе веса (что происходит редко) зверьков разбудят и откормят. Кстати, частота их сердцебиения снижается с 300 до 5–6 ударов в минуту.

Спят усталые сурки: животные Московского зоопарка постепенно впадают в спячкуФото: Pixabay

Енотовидная собака Буба уйдет в домик

Еноты тоже пока не уснули, но скоро сделают это. На зиму они собираются все вместе в один домик, чтобы там спать, согревая друг друга. В отличие от других обитателей, они могут изредка просыпаться для того, чтобы проверить, не пропустили ли они приход весны.

Читайте также:
зимаЖивотныеЗоопарки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте