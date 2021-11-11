Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Советское зазеркалье: жизнь москвичей в отражении рекламных полос «ВМ» времен СССР

Ольга Кузьмина  

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Общество
Советское зазеркалье: жизнь москвичей в отражении рекламных полос «ВМ» времен СССР
Фото: Pastvu.com

Мы продолжаем публиковать материалы, связанные с историей нашей газеты в рамках подготовки празднования ее юбилея — столетия, которое будет отмечаться в декабре 2023 года. Мы отправимся в необычное путешествие — по страницам рекламы, которая печаталась в «Вечерней Москве». Удивительно, как точно отражались в рекламных материалах особенности каждой из эпох! Рассматривая рекламные блоки и перечитывая объявления, невольно вспоминаешь всю историю страны.

Некоторые рекламные материалы прошлого времени сегодня кажутся наивными, другие восхищают профессиональным подходом, третьи позволяют вспомнить что-то очень далекое из детства... Жизнь — не реклама, но реклама — сама жизнь! Мы попросили прокомментировать исторические периоды жизни страны газеты через анализ характерной для них рекламы кандидата филологических наук, доцента, старшего научного сотрудника кафедры рекламы и связей с общественностью факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Нину Владимировну Старых.

1921–1929 годы

С окончанием Гражданской войны молодое советское правительство, оценивая свой первый опыт, открыто признает ошибки в экономической политике. На смену военному коммунизму приходит НЭП, с либерализацией экономики была реабилитирована также и коммерческая реклама. Но институт советской рекламы закладывается на принципиально новом фундаменте. Советское правительство взяло на вооружение самую передовую для того времени идею «научного управления» с опорой на централизацию и стандартизацию.

«Вечерка» начала публиковать рекламу уже с первых номеров. Причем, как и в дореволюционной прессе, рекламные объявления выносились даже на первую полосу. В 1920-е внешний вид рекламных полос нередко напоминал дореволюционную массовую прессу. Это и модульные объявления вышедших из подполья предпринимателей: зубная паста «Хлородонт», карманный автомат — карандаш-ручка «Атлас», пудра-крем «Анго», объявления частной Мясницкой лечебницы. Имеются частные объявления в формате классифайд — купля-продажа, объявления о найме и сдаче жилья, предложения частных уроков и других услуг от частных лиц. Но имеются приметы нового: коммерческих объявлений меньше, чем рекламы, продвигающей духовное. Театры и зрелища — постоянный и объемный раздел в «Вечерке». На полосах выделяется реклама гострестов и потребительских кооперативов.

Они получали всяческие государственные преференции. Мало кто из россиян не знает знаменитый Моссельпром, рекламу которому делали Маяковский и Родченко. Эта новая реклама выделяется на полосе даже дизайном — она выполнена в стиле конструктивизма.

1928–1940 годы

С 1929 по 1935 год в стране вводится карточная система распределения продуктов. С начала 1930-х в поисках денег на нужды индустриализации государство выпустило ценные бумаги — облигации займа, и их рекламе отводилось изрядное место. Кстати, а зачем вообще нужна реклама в условиях трудной жизни и дефицита? Ответ прост: задача внутрисоюзной рекламы 1930-х — в производстве иллюзий и в обеспечении социальной стабильности. 5 апреля 1931 года Анастас Микоян в речи на I съезде работников кооперативной и государственной торговли сформулировал концепцию культурной торговли.

Начинается и перестройка всей рекламной отрасли. Ключевыми медийными площадками для реализации культурной торговли становятся показательные торговые площадки вроде ЦУМа, а также витрины, внутрисоюзные выставки, плакаты с их возможностями наглядной демонстрации. В итоге реклама в «Вечерке» того времени заняла свое скромное место на последних полосах газеты, дизайн рекламных полос стал сдержанным и стандартизированным. Объявления публиковались в формате классифайд.

Устойчиво повторяется система рубрик: театры и зрелища, сегодня в кино, курсы, покупка и продажа, комнаты и квартиры. К середине 1930-х особый статус модульных объявлений начинает распространяться и на товарную рекламу — в рамках объявленной политики культурной торговли. Это печатные версии рекламных плакатов, утвержденных Союзторгрекламой: гастроном № 3 в здании гостиницы «Москва», какао-порошок «Экстра». Особый статус имеют объявления о выигрышах по облигациям госзайма. Только их иногда размещают и на второй, и на третьей полосах.

Советское зазеркалье: жизнь москвичей в отражении рекламных полос «ВМ» времен СССРАрхивный номер газеты «Вечерняя Москва» от 2 июля 1936 года. На верхнем фото: у Киевского вокзала рабочие после митинга подписываются на заем / Фото: Архив «Вечерней Москвы»

1941–1953 годы

Казалось бы, какая реклама в суровые военные годы?! Правильный ответ: реклама суровых времен. Площадь рекламного пространства ужимается до «подвала», а иногда и до малоприметной колонки в подвале четвертой, последней полосы. При первом же взгляде на «Вечерку» того времени бросаются в глаза кричащие объявления с жирным заголовком «Требуются».

Московские предприятия круглосуточно работали на нужды фронта и остро нуждались в трудовых кадрах. Требовались каменщики, плотники, строители, газосварщики и т.п., а также преподаватели, которые обучили бы рабочим специальностям ребят, окончивших девять классов школы. Обращают на себя внимание объявления о защитах диссертаций и о конкурсах о замещении должностей в вузах страны. Это свидетельство повышенного внимания государства к научным кадрам! Сохранилась и реклама театров, концертов, кино.

Утвердившаяся норма для объема рекламной площади в четверть последней полосы исключала творческий подход в подаче объявлений. Чтобы обойти эти ограничения, «ВМ» складывает эти четвертинки в рекламную полосу, которая выходила раз в четыре дня. Возвращаются модульные объявления театров, кино, цирка.

1953–1964 годы

С легкой руки Ильи Эренбурга десятилетие с середины 1950-х до середины 1960-х названо «оттепелью». Несомненной заслугой руководителя страны Хрущева стали развенчание культа личности Сталина и реабилитация жертв необоснованных репрессий. Ослабление тотального идеологического пресса проявилось также в расширении контактов со странами Запада.

СССР, решая продовольственные проблемы, вводил в товарооборот продукты, ранее не известные гражданам: морскую капусту, морскую рыбу, кукурузу и др. Новая экзотика порождала многочисленные анекдоты. Например, как матерную частушку воспринимали граждане рекламу морской рыбы: «Пелядь, бельдюга, простипома украсят стол любого дома». Требовались новые методы рекламирования. «Вечерняя Москва» была одной из тех ведущих площадок, где этот опыт нарабатывался.

На рекламных полосах «ВМ» нашла отражение и тема межкультурного обмена. Идеологическую нишу международных контактов в то время представлял Китай. С 1955 по 1959 год «Вечерка» регулярно публикует афиши кинофильмов КНР, причем обращают на себя внимание художественная образность и мастерство в исполнении киноафиш.

В отличие от зрелищной рекламы, товарная реклама вызывала много критики экспертов. Императивные обращения типа «Требуйте!», «Спрашивайте!», «Покупайте!» в новую эпоху не работали, такой стиль начинал раздражать. «Вечерняя Москва» стала одной из тех площадок, где лучше других поняла новые требования к рекламе. Так, модульные объявления о выставках-продажах и демонстрационных залах в «Вечерке» появляются регулярно. В октябрьском номере от 1959 года читателей приглашают посетить ВДНХ, а в октябрьском номере за 1961 год рекламируется московский образцовый демонстрационный зал — магазин «Изотопы».

Новые продукты питания также требуют серьезного информационного подкрепления. Эксперты «Росторгрекламы» рекомендуют в печатной рекламе подробнее говорить о полезных свойствах продукта, публиковать рецепты. И в «ВМ» в рекламном объявлении о рыбных палочках присутствуют и рецепты блюд с использованием этого продукта. В октябрьском номере за 1960 год «Мосовощи» информируют, что в магазины поступила хурма — экзотика для того времени. Чтобы уберечь покупателей от разочарования, сообщается, что «…хурма хорошо дозревает в домашних условиях. Твердые плоды следует продержать в комнате, пока они не сделаются мягкими...»

1965–1985 годы

Так что это было — развитой социализм или застой? Спустя почти полвека видно, что эта была эпоха с разнонаправленными тенденциями. Советское государство впервые столкнулось с таким явлением, как затоваривание потребительскими товарами. Это касалось некоторых категорий бытовой техники, товаров легкой и химической промышленности. Потребительский спрос в отличие от промышленного изменчив и динамичен. Методы централизованного планирования в управлении потребительским спросом беспомощны. Особые надежды правительство возлагало также на рекламу в стимулировании сбыта. В 1972–1976 годах выходят спецпостановления ЦК КПСС и Совмина СССР, но их реализация тормозится, упираясь в основном в человеческий фактор: реклама в кругах творческой интеллигенции воспринимается как нечто не достойное внимания. На фоне непростой ситуации в рекламной отрасли «Вечерняя Москва», как и в предшествующие периоды, — в правофланговых.

Так, с января 1968 года «Вечерка» одной из первых в стране начинает издавать рекламное приложение. О высоком интересе к нему говорят цифры: первые десять лет выпускалось по 52 номера, в 1979-м вышло 80 номеров, а с 1980 по 1985 год — по 104 номера. С появлением рекламного приложения «Вечерка» отдает меньше места рекламе на своих полосах, а вот в приложение стоит очередь из желающих опубликовать рекламу! Там продвигаются бытовые приборы (электроувлажнители воздуха «Комфорт» и «Бриз»), а на внутренних полосах того же выпуска рекламу видео- и аудиотехники размещает ЦКРО «Орбита».

Советское зазеркалье: жизнь москвичей в отражении рекламных полос «ВМ» времен СССРТаким был первый номер «Вечерней Москвы», вышедший в свет 6 декабря 1923 года / Фото: Архив газеты «Вечерняя Москва»

Новое время

Рекламное приложение к «ВМ» просуществовало до 1992 года. После разброда 1990-х и непростых времен начала 2000-х «ВМ» вернулась на рынок газетных СМИ. Сегодня рекламный отдел в «ВМ» — это огромный отдел профессионалов.

— Реклама остается «двигателем торговли», — рассказывает замгенерального директора по маркетингу и рекламе «ВМ» Елена Рыбкина, — а «двигатель» не должен останавливаться. Даже в условиях эпидемии сотрудники коммерческой службы редакции работают, находя новые возможности для того, чтобы реклама в газете и на цифровых ресурсах vm.ru была представлена ярко и приносила пользу читателям.

«СКЛОКА» и «СПЛЕТНИЦА»

В истории цивилизаций частная жизнь граждан нередко выносилась в публичное пространство. Например, в Древнем Риме. Философ Луций Анней Сенека сетует в письмах своему другу Луцилию, что в протогазете Acta diurna populi Romani времен Октавиана Августа какой выпуск ни посмотри, везде натыкаешься на сообщения о разводе римских матрон! В конце XVII века в Англии и в течение нескольких следующих десятилетий брачная реклама обосновалась на полосах европейских газет. Это объяснимо: формировалась буржуазная мораль, согласно которой к созданию брачных союзов нужно подходить так же рационально, как к инвестициями в капитал, в здоровье. Но какой мотив лежал в основе появления бракоразводных объявлений в советской «Вечерней Москве»? Это правительственное решение, и подобную практику ввели в стране в 1944 году (и продлилась она вплоть до 1965 года). В основе решения лежала забота о нравственном здоровье общества. Разводы — это всегда признак социального неблагополучия. В послевоенные годы статистика разводов начала стремительно расти.

Советское государство решало эту проблему в привычном для него авторитарном стиле. Усложнилась процедура развода. Теперь бракоразводные дела было положено рассматривать только через суд, причем положительное решение выносилось исключительно в тех случаях, если у одного из супругов было диагностировано психическое заболевание либо он был осужден более чем на три года тюрьмы. Судебные издержки составляли 500−2000 рублей (при средней зарплате в 400–700 рублей). Плюс к этому — общественное порицание! Суды не имели права принимать документы о разводе без публикации соответствующих объявлений в городских газетах. Как сообщается в спецвыпуске «Тайный советник», «многие покупали «Вечерку» специально из-за этих объявлений. Выискивали там имена своих знакомых или популярных артистов, известных в городе людей, а затем перемывали им косточки. Из-за этого московскую «Вечерку» прозвали «Склокой», а ленинградскую — «Сплетницей».

Читайте также:
АрхивыИсторияГазета «Вечерняя Москва»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте