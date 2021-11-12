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Юрий Поляков: Каждый гость дарит мне свежий анекдот

Мария Раевская

Общество
Юрий Поляков: Каждый гость дарит мне свежий анекдот
Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

12 ноября знаменитый писатель Юрий Поляков отмечает 67-й день рождения. Праздновать Юрий Михайлович будет на переделкинской даче, с друзьями и близкими.

— Юрий Михайлович, как вы готовитесь к таким дням? И как готовятся ваши гости?

— У меня запасено вдосталь грибов, огурцов и домашней хреновухи. А каждый гость, по традиции, приносит свежий анекдот.

— Вы и сами себе сделали подарок: в начале осени вышла ваша очередная повесть...

— «Совдетство» вот уже два месяца лидер продаж. Интерес к советской эпохе, описанной честно, велик и будет расти. Я поместил в предисловии свой электронный адрес и попросил сообщать о найденных при чтении ошибках и неточностях. Детальная реконструкция жизни полувековой давности — дело непростое.

— И как, пишут?

— Писем много, читатель внимательный, находят такие «блохи», что диву даешься. Спасибо! В переиздании все советы обязательно учту.

— Эта книга будет началом нового цикла?

— Да, как раз сейчас пишу новые эпизоды, которые войдут в сборник «Совдетство-2». Думаю, что представлю книгу в сентябре следующего года на Московской книжной ярмарке. Герой будет тот же — Юра Полуяков. Композиция книги не линейная, а скорее — ассоциативная. Ведь наша память извилиста и прихотлива.

— В этом году вышла книга «Проклятые критики», там вы были составителем и автором предисловия. О чем она?

— Она предназначена для учителей. Авторы этой книги (Александр Кузьменков, Сергей Морозов, Константин Уткин, Вадим Чекунов, Инесса Ципоркина, Светлана Замлелова) предлагают свою версию нынешнего литературного процесса, обнаруживая беспомощность так называемых писателей-лауреатов. Читаешь и не знаешь, смеяться или плакать.

— Готовятся ли адаптации ваших произведений для театра и экрана?

— На днях вернулся из Рыбинска, там состоялась премьера моей комедии «Золото партии» в блестящей постановке Петра Орлова. Веду переговоры об экранизации романа «Любовь в эпоху перемен». В нескольких губернских театрах репетируют мои пьесы.

— Как вам новости насчет МХАТа имени Горького?

— Очень рад благотворным переменам. По-моему, новый директор взял верный курс. Татьяна Васильевна Доронина, мужественно перенеся чудовищную несправедливость, возвращается к духовному и творческому руководству театром, которому отдала более тридцати лет. Надеюсь возобновить сотрудничество с театром, прерванное во времена «бояковщины». Большую роль в случившемся сыграли зрители, они объединились в общественное движение, поставившее своей целью спасти легендарный театр от разрушения, и три года били в набат. Заметьте, в последнее время не один худрук покинул свой пост. Но народ вступился только за Доронину. Есть о чем задуматься наверху.

— Юрий Михайлович, а что из событий последнего времени вас огорчает?

— А огорчает то, что власть продолжает числить культуру по ведомству необязательного досуга. Очень опасное заблуждение! Культура — это национальная безопасность.

ДОСЬЕ

Юрий Поляков получил громкую известность благодаря повестям о проблемах комсомола («ЧП районного масштаба», 1985), школы («Работа над ошибками», 1986), армии («Сто дней до приказа», 1987), партии («Апофегей», 1989). В 2001–2017 годах — главный редактор «Литературной газеты».

Награжден орденом Дружбы (2006), орденом Почета (2010), лауреат множества премий. Юрий Поляков получил громкую известность благодаря повестям о проблемах комсомола («ЧП районного масштаба», 1985), школы («Работа над ошибками», 1986), армии («Сто дней до приказа», 1987), партии («Апофегей», 1989).

В 2001–2017 годах — главный редактор «Литературной газеты». Награжден орденом Дружбы (2006), орденом Почета (2010), лауреат множества премий.

Редакция «ВМ» поздравляет Юрия Полякова и желает ему творческих успехов и здоровья

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