Сам уйду: почему рынок труда лихорадит от массовой текучки

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Увольнение во время пандемии приобретает свои особенности. Рынок труда лихорадит от кадрового голода и массовой текучки специалистов. Изменился и настрой работодателей: большинство из них сегодня готовы в первую очередь расстаться с сотрудниками, создающими нервозную обстановку в коллективе.

В конце октября Росстат зафиксировал рекордное число увольнений с крупных и средних предприятий. Согласно данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, во втором квартале нынешнего года свои рабочие места по разным причинам покинули 2,66 миллиона россиян. Правда, как отмечают эксперты, число нанятых на работу выросло на 53 процента. Вот и в Москве, как стало известно на днях, количество трудоустроенных граждан превысило число уволившихся почти на 203 тысячи.

— В том, что рынок труда после летнего застоя оживает, нет ничего удивительного, — комментирует эксперт по подбору персонала Олег Савичев. — Но и то, что пандемия повлияла на требования как к работодателю, так и к сотрудникам, — очевидно. Соискатели, испытав на себе опыт дистанционки, ищут место работы не только с высоким заработком, но и с комфортными условиями труда, дающими им возможность уделять внимание семье, следить за здоровьем. А работодатели, в свою очередь, заинтересованы не только в профессионализме своих сотрудников, но и в их личных качествах: умение работать в команде и неконфликтность становятся одними из решающих параметров при выборе кандидатов. Это говорит о том, что работодатели принимают новые условия, при которых им удастся избежать массовых увольнений. По статистике, в нынешнем году порядка 80 процентов начальников столкнулись с увольнением сотрудников, причем 70 процентов прекращений трудовых договоров произошло по собственному желанию работников.

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Подавляющее большинство не устраивал баланс между личной жизнью и работой, около 73 процентов заявили, что хотят трудиться по гибкому графику. С последним, к слову, пока не готовы смириться больше половины российских руководителей. Впрочем, как показало недавнее исследование сервисов Работа.ру и «СберСтрахование», увольняют своих сотрудников работодатели совсем не из-за их капризов, связанных с условиями труда. Самыми распространенными причинами, по которым начальство готово расстаться с подчиненным в этом году, оказались аморальные проступки (45 процентов), плохие отношения с коллегами (36 процентов), постоянные опоздания, частые отгулы и больничные листы (32 процента). Еще 16 процентов руководителей признали, что увольняют сотрудников, к которым испытывают личную неприязнь, а 6 процентов указывают на дверь тем, кто не хочет работать сверхурочно. Парадокс в том, что по всем причинам, названным респондентами, с юридической точки зрения уволить человека с работы очень сложно.

Если речь идет об аморальном поведении, то проблема тут не только в том, что ни в одном российском законе четко не прописано, какой проступок считать таковым. В статье № 81 «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя» ТК РФ четко определено, что поводом для увольнения может быть «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

— То есть в принципе «за аморалку» выгнать с работы по статье можно лишь педагогов, — комментирует юрист Алексей Демин. — Однако любой руководитель предприятия вправе обозначить в трудовом договоре определенные нормы морали, которые сотрудник не имеет права нарушить. Например, пребывание на рабочем месте в нетрезвом виде. Если это сделано и такой договор работником подписан, то суд в случае оспаривания увольнения это учтет. Только при этом придется выполнить множество формальностей, задокументировать факт аморального поведения и так далее. А доказать сложно, поскольку принуждать работника, например, пройти тест на содержание алкоголя или даже наркотиков в крови работодатель права не имеет. При этом, как показывает практика, если в локальных нормативных актах неприемлемые для сотрудника аморальные поступки не перечислены, суд чаще всего не признает поведение работника нарушением, а укажет, что факт пьянства не связан с трудовыми обязанностями. То же самое касается и плохих отношений с коллегами. Попробуй докажи, что они напрямую влияют на работоспособность, производительность труда и профессиональные компетенции.

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Прописать абсолютно все возможные форс-мажорные обстоятельства и предугадать, как начнет чудить тот или иной сотрудник, по мнению эксперта, практически невозможно. Так что чаще всего неугодного работника не увольняют по той или иной статье, а принуждают уйти по собственному желанию.

— Конечно, у начальства в арсенале всегда есть возможность создать невыносимые для работы условия, — говорит сотрудник одного из столичных кадровых агентств Антон Горячев. — Одна из самых популярных — лишить ежемесячной премии. Просто потому что. Кстати, пункт, по которому размер премиальных может быть снижен по решению руководства, обычно прописывается во всех трудовых договорах. В некоторых организациях, например, в охранных предприятиях, практикуется и такая хитрость: устанавливается минимальная зарплата, а основные выплаты указываются в форме гарантированной ежемесячной премии. Но неугодному сотруднику ее могут не выплатить, найдя какое-нибудь предусмотренное в договоре основание. Лишенный существенной доли дохода, скорее всего, уйдет сам. Хотя по факту увольнение инициировано и спровоцировано руководством. Кстати, в этом году Верховный суд обязал судей учитывать вероятность незаконности увольнений, то есть вариант, когда людей вынуждали уйти с работы «по собственному желанию».

Два громких дела сотрудников разных компаний, оспаривавших свои «добровольные» увольнения, были недавно отправлены на пересмотр. Причем оба случая касались рукоприкладства начальства: в первом шеф избил инженера-лаборанта оборонного завода на Дальнем Востоке за несоблюдение чистоты на рабочем месте, а потом заставил его уволиться. Второй инцидент произошел в столице. Программист был избит начальником за отказ поработать сверхурочно, затем от него потребовали написать «по собственному». В обоих случаях Верховный суд потребовал перепроверить все обстоятельства конфликтов.

— Но тут аморальные действия совершили начальники, — комментирует юрист. — Потому и незаконность увольнений очевидна. А вот когда драку затевает подчиненный, уволить его проблематично, поскольку трудовое законодательство прямо не устанавливает за это ответственность. Здесь опять-таки кроются нюансы локальных нормативных актов организации. Если в них есть пункт о неуважительном отношении к коллегам, драках, нецензурной брани и так далее, тогда, согласно 81-й статье ТК, работника можно уволить за дисциплинарное правонарушение. Да и то не сразу, а только если он в течение года вел себя неподобающим образом и на него за это ранее были наложены официальные взыскания.

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Летом нынешнего года кадровое агентство UTEAM опубликовало данные исследования, согласно которым работодатели признают, что соискатели и действующие сотрудники стали менее покладистыми. Многие при этом винят во всем практику дистанционки, на которой сотрудники расслабились, позволяя себе отвлекаться от служебных обязанностей на личные пристрастия и интересы. Оттого, мол, выйдя снова на работу в офисы, и ведут себя расслабленно, как дома: отказываются соблюдать дресс-код, опаздывают и отлучаются с рабочего места много чаще, чем в доковидные времена. Словом, дисциплина настолько захромала в трудовых коллективах, что впору действительно «закручивать гайки», применяя самые разные дисциплинарные меры воздействия.

В то же время опрос работников российских компаний и предприятий, проведенный социологической службой на одном из интернет-порталов, показал, что при выборе места работы россияне ориентируются не только на размер зарплаты, но и на отношение начальства к сотрудникам. Так, порядка 73 процентов респондентов заявили, что больше всего опасаются равнодушия и агрессивности руководства. При этом 60 процентов заявили, что не готовы ничем поступиться ради лояльности начальства. А 40 процентов опрошенных называют главным преимуществом работы хороший и дружный коллектив.

— В самом начале пандемии многие предрекали, что наше общество вступает в некую новую реальность, которая кардинально начнет менять человеческие отношения и общественное мировоззрение, — комментирует психолог Людмила Федотова. — Предполагать, что большинство работающих людей после самоизоляции вдруг стали безответственными, да еще и хулиганами, конечно, неправильно и наивно. Просто за время локдаунов и дистанционной работы появилась возможность остановиться, оглянуться вокруг и оценить то, на что раньше не хватало сил и внимания. И да, захотелось больше комфорта, может быть, даже не в физическом, а в психологическом плане. Никто же не будет спорить, что работать в отдельной комнате удобнее, чем в шумном зале, наполненном гулом посторонних разговоров. И, например, программист, поработав на дому, естественно, будет искать возможность и дальше трудиться так, как ему проще и удобнее. То же самое касается и взаимоотношений в коллективе — с коллегами и с начальством. При том количестве вариантов, которое сегодня предлагает рынок труда, многим оказалось легче сменить профессию, чем возвращаться в атмосферу постоянных склок и конфликтов. Мы проводим на работе существенную часть своей жизни, и вполне нормально хотеть, чтобы она проходила в максимально спокойных условиях. Так что нравится это руководителям фирм и компаний или нет, но менять отношение к своим сотрудникам, в большей степени, чем раньше, учитывать их желания и потребности все равно придется. Иначе текучки кадров и в дальнейшем не избежать.

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Кстати, самыми ярыми «перебежчиками», по статистике, оказались молодые специалисты. По мнению основательницы сервиса рассылки вакансий Facancy Алены Владимирской, они сегодня вообще не боятся увольняться и быть уволенными. Во время пандемии они быстро адаптировались к работе онлайн, а потому не держатся за место, где не получают необходимого им комфорта.

— Молодые, кстати, оказались самыми неконфликтными среди работников, — добавляет эксперт по подбору персонала Олег Савичев. — Не пришелся ко двору — ну и ладно! Они даже спорить не станут, скорее просто уйдут в поисках другого, более лояльного начальника. Новому поколению вообще свойственна особая потребность в комфорте и личном пространстве. И, наверное, с этим тоже придется считаться тем, кто принимает их на работу. Что же касается сотрудников постарше, то напряженность, нервозность в обществе, связанные с ковидом, конечно, сказываются и на их отношении к труду. Пребывать постоянно в психологическом напряге невозможно. И если на работе на тебя каким-то образом давят, те, кто имеет возможность перейти на другое место, тоже уходят. Опять-таки потому, что хотят работать в тех коллективах, где начальство склонно заботиться о своих сотрудниках, а не создавать им дополнительные трудности в это непростое время.

Международный центр охраны труда недавно опубликовал рекомендации, в которых эксперты констатируют: в ближайшее время массовая текучка кадров станет глобальной проблемой. Главной причиной аналитики называют заблуждение работодателей по поводу причин, заставляющих людей уходить даже с годами, десятилетиями «насиженных» мест работы. «Удержать зарплатой уже не получится, если работник не видит, что его ценят начальство, коллеги, а сам он не считает себя частью компании», — говорится в документе.

Словом, комфортная среда на рабочем месте — залог успешного развития любого предприятия в будущем. А постараться создать ее, по мнению экспертов, в одинаковой степени должны и начальники, и подчиненные.

А У НИХ ТАК

В США за время пандемии началась настоящая «эпидемия увольнений» — именно так социологи называют происходящее с рынком труда в стране. На данный момент в Соединенных Штатах вакантно около десяти миллионов рабочих мест, и это число даже не думает уменьшаться. За один только апрель 2021 года уволились четыре миллиона человек. Несомненно, часть людей всего лишь сменили место работы, но значительное число — порядка 28 процентов — остались «на вольных хлебах», не утруждая себя поисками нового заработка. Причину такого поведения эксперты объясняют тем, что американцы, привыкшие за самоизоляцию к работе в комфортных домашних условиях, решительно отказались терпеть офисные будни и длительные поездки на работу. Если их не устраивают условия труда, они готовы временно стать безработными, чтобы найти идеальную вакансию.