Чемпионат соберет лучшие идеи будущих бизнесменов

Ученица школы № 1474 Ольга Скиддер готовится к чемпионату предпринимательских идей Business Skills / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве стартовал первый этап чемпионата предпринимательских идей Business Skills. 15 ноября участники соревнования поделились своими бизнес-идеями.

Принять участие в чемпионате могут ученики 7–11-х классов и студенты колледжей. Ученица 10-го предпринимательского класса школы № 1474 Ольга Скиддер с детства интересуется бизнесом.

— Мои родители в прошлом занимались предпринимательством, так что я решила пойти по их стопам, — поделилась она.

До появления предпринимательских классов Ольга участвовала в проекте «Математическая вертикаль». По ее словам, полученные знания обязательно пригодятся ей в дальнейшем.

— На уроках мы изучаем углубленно математику, историю, обществознание, информатику, учителя дают нам решать задачки, связанные с нашим профилем обучения, — рассказала школьница.

В чемпионате она участвует впервые и уже обдумывает бизнес-идею, которую предложит на конкурсе.

— Мне хочется сделать что-то полезное для людей, возможно, что-то в сфере коммуникаций, — отметила Ольга.

Еще один участник Business Skills, ученик школы № 2000 Динислам Талантов, в прошлом году занял 2-е место в номинации «Лучшая предпринимательская идея». Вместе с другом он предложил создать рацион питания, который стимулирует работу мозга.

— В этом году тоже хочу предложить что-то интересное. Есть несколько идей, но пока обсуждаем варианты с моей командой, — рассказал он.

Динислам отметил, что чемпионат — возможность развить навыки предпринимательства и найти единомышленников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Знин, директор Городского методического центра:

Чемпионат Business Skills — важная часть предпринимательских классов Москвы. Чем больше у нас будет на рынке профессионалов, способных создавать свой собственный продукт, тем стабильнее будет экономика города. Поэтому мы делаем многое для развития у детей навыков предпринимательства.