Скорость, качество и скидки. Три шага к восстановлению ресторанного бизнеса

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По данным российского информационного агентства, Москва поднялась на седьмое место по восстановлению оборота общественного питания. «Вечерняя Москва» узнала, какие меры принимают рестораторы, чтобы достигнуть допандемических показателей.

Генеральный управляющий трех столичных ресторанов Яна Иванова отметила, что их сетям в 2021 году удалось увеличить финансовые показатели на 50 процентов по сравнению с 2020 годом.

— Во время первого локдауна многие точки общественного питания не смогли перестроить свою работу в новых условиях. Но сейчас мы все готовы к быстро меняющейся ситуации, а потому 2021 год обошелся без сюрпризов, — говорит Иванова.

Официант столичного ресторана Денис Якубов за работой. Чтобы вернуть клиентов, общепит старается дать им высший уровень сервиса / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

По ее словам, чтобы вернуть лидерство, столичным ресторанам необходимо оптимизировать все процессы.

— Не только курьеры должны быстрее доставлять еду по адресам, нужно менять все технологические цепочки: закупать ингредиенты, готовить, быстрее упаковывать, чтобы конечный продукт как можно раньше оказывался у потребителя, обогнав конкурентов. При этом нельзя забывать о качестве еды. Скорость и качество — главные тренды. Только это позволит нарастить обороты в 2022 году, — отметила Иванова.

Скидки и акции — еще один важный инструмент успешного возвращения к прежним, допандемическим показателям.

— В этом году нам удалось увеличить объем продаж, но постоянные изменения в условиях работы и периодически вводимые ограничения все еще сказываются на бизнесе, — говорит пиар-менеджер сети кофеен Валерия Сливка.

Наращивать объемы выручки помогают маркетинговые акции и активности по привлечению гостей.

— Мы продолжаем развивать доставку, совершенствуем мобильное приложение, чтобы делать заказы стало еще удобнее, — отметила Валерия Сливка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Миронов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России:

— В России готовятся ввести обязательные QR-коды на транспорте и в магазинах. Конечно, это отразится и на ресторанной сфере. Судя по тем регионам, где их уже ввели, выручка общепита в первое время понизится процентов на 50. Но это станет стимулом для граждан сделать прививку. После того как люди пройдут через процедуру, ситуация пойдет на подъем. Хотя, на мой взгляд, рестораны всегда были и остаются в числе самых безопасных мест.